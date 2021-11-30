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    Бывшая жена Дзидзьо россказала о настоящей причине их развода

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    Бывшая жена Дзидзьо россказала о настоящей причине их развода
    Фото из открытых источников

    Оля Цибульская поддержала Ярославу

    Известный украинский певец Дзидзьо в апреле развёлся со своей женой. В программе ЖВЛ бывшая жена певца, более известная под сценическим псевдонимом как Славия, рассказала истинную причину развода.

    Ярослава рассказывает, что поддерживала Дзидзьо на каждом концерте, и порой, из-за переживаний ей казалось что на сцене сейчас выступает она, а не муж.

    В одном из интервью Ярослава откровенно рассказала: «Когда Дзидзьо начал работать над сценариями для фильмов, я очень хотела поучаствовать в одном из фильмов, но муж постоянно говорил: «Я не могу играться, это фильм и это большие деньги. Я не знаю сможешь ты или нет». После этих слов я окончательно поняла, что в меня не верят».

    Ярослава также вспоминает, про свою ревность к Ольге Цибульской. По словам девушки, её задевало, что с Ольгой он работает вместе, а ей в карьере не помогает. В ответ на это, Цибульская предложила Ярославе спеть дуэтом.

    Ранее Дзидзьо в программе «Звездный путь» признался, что именно он был инициатором развода с певицей Славия. Он рассказал, как поделил имущество с бывшей женой.

    Напомним, что ранее Дзидзьо поделился, что его маму очень волнует тема внуков. По словам артиста, она неоднократно пыталась с ним поговорить на эту тему, но Михаил постоянно откладывал этот разговор.

    Также Дзидзьо рассказал, как Ада Роговцева довела его до слез.

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    Теги: деньги
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    Бывшая жена Дзидзьо россказала о настоящей причине их развода