Настя Каменских после визита в Россию неожиданно спела на украинском
- 24 Листопада, 11:46
-
Розсилка
Певица реабилитировалась в глазах отечественных поклонников
Популярная украинская певица Настя Каменских удивила поклонников песней на украинском языке. Композиция получила название «Очі». Артистка выложила её фрагмент на своей странице в Instagram. За сутки она собрала больше 270 тыс. прослушиваний.
В подписи под публикацией Каменских уточняет, что написала её для украинской певицы Ruta. «Эта песня – отражение женской чувственности, женской души. Украинский язык в сочетании с мелодией – невероятный микс», - уточнила артистка.
В комментариях пользователи восхищаются необычным для артистки репертуаром и заваливают Каменских комплиментами. Некоторые пользователи пишут: «Крутая песня, честно, я не сразу поверила, что это вы написали» и «Талант не отнять».
Вместе с тем отдельные пользователи сети считают, что при помощи этой песни Каменских пытается реабилитироваться в глазах поклонников. Ведь недавно она выступила на пропагандистском российском телеканале и заявила, что планирует начать бизнес в России. Кроме того, её недавняя песня «Это моя ночь», с которой она начала сольную карьеру, получила весьма нелестные отзывы.