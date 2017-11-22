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    Шоу-біз

    Настя Каменских после визита в Россию неожиданно спела на украинском

    Певица реабилитировалась в глазах отечественных поклонников
    Популярная украинская певица Настя Каменских удивила поклонников песней на украинском языке. Композиция получила название «Очі». Артистка выложила её фрагмент на своей странице в Instagram. За сутки она собрала больше 270 тыс. прослушиваний. В подписи под публикацией Каменских уточняет, что написала её для украинской певицы Ruta.
    • 24 Листопада, 11:46
    • Розсилка

    Певица реабилитировалась в глазах отечественных поклонников

    Популярная украинская певица Настя Каменских удивила поклонников песней на украинском языке. Композиция получила название «Очі». Артистка выложила её фрагмент на своей странице в Instagram. За сутки она собрала больше 270 тыс. прослушиваний.

    В подписи под публикацией Каменских уточняет, что написала её для украинской певицы Ruta. «Эта песня – отражение женской чувственности, женской души. Украинский язык в сочетании с мелодией – невероятный микс», - уточнила артистка.

    В комментариях пользователи восхищаются необычным для артистки репертуаром и заваливают Каменских комплиментами. Некоторые пользователи пишут: «Крутая песня, честно, я не сразу поверила, что это вы написали» и «Талант не отнять».

    Вместе с тем отдельные пользователи сети считают, что при помощи этой песни Каменских пытается реабилитироваться в глазах поклонников. Ведь недавно она выступила на пропагандистском российском телеканале и заявила, что планирует начать бизнес в России. Кроме того, её недавняя песня «Это моя ночь», с которой она начала сольную карьеру, получила весьма нелестные отзывы.

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