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    Шоу-биз

    Настя Каменских в мини-шортиках засветила стройные ножки на Корсике

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    instagram.com/kamenskux/ - Настя Каменских в мини-шортиках засветила стройные ножки на Корсике
    instagram.com/kamenskux/

    Ранее украинская исполнительница отдыхала в Италии

    Секс-символ украинского шоу-бизнеса Настя Каменских вместе с возлюбленным Потапом успела отдохнуть в Италии, после чего новобрачные отправились во Францию. В профиле своего микроблога Анастасия Каменских разместила очередной отпускной снимок, приняв участие в импровизированной фотосессии на Корсике. Примечательно, что в кадре знаменитость позирует в гордом одиночестве.

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    Настя Каменских в мини-шортиках засветила стройные ножки на Корсике
    Настя Каменских в мини-шортиках засветила стройные ножки на Корсике
    Настя Каменских в мини-шортиках засветила стройные ножки на Корсике
    Настя Каменских в мини-шортиках засветила стройные ножки на Корсике
    Настя Каменских в мини-шортиках засветила стройные ножки на Корсике
    Настя Каменских в мини-шортиках засветила стройные ножки на Корсике
    Настя Каменских в мини-шортиках засветила стройные ножки на Корсике
    Настя Каменских в мини-шортиках засветила стройные ножки на Корсике
    Настя Каменских в мини-шортиках засветила стройные ножки на Корсике
    Настя Каменских в мини-шортиках засветила стройные ножки на Корсике
    Настя Каменских в мини-шортиках засветила стройные ножки на Корсике
    Настя Каменских в мини-шортиках засветила стройные ножки на Корсике
    Настя Каменских в мини-шортиках засветила стройные ножки на Корсике
    Настя Каменских в мини-шортиках засветила стройные ножки на Корсике
    Настя Каменских в мини-шортиках засветила стройные ножки на Корсике
    Настя Каменских в мини-шортиках засветила стройные ножки на Корсике
    Настя Каменских в мини-шортиках засветила стройные ножки на Корсике
    Настя Каменских в мини-шортиках засветила стройные ножки на Корсике
    Настя Каменских в мини-шортиках засветила стройные ножки на Корсике
    Настя Каменских в мини-шортиках засветила стройные ножки на Корсике
    Настя Каменских в мини-шортиках засветила стройные ножки на Корсике
    Настя Каменских в мини-шортиках засветила стройные ножки на Корсике
    Настя Каменских в мини-шортиках засветила стройные ножки на Корсике
    Настя Каменских в мини-шортиках засветила стройные ножки на Корсике
    Настя Каменских в мини-шортиках засветила стройные ножки на Корсике
    Настя Каменских в мини-шортиках засветила стройные ножки на Корсике
    Настя Каменских в мини-шортиках засветила стройные ножки на Корсике
    Настя Каменских в мини-шортиках засветила стройные ножки на Корсике
    Настя Каменских в мини-шортиках засветила стройные ножки на Корсике
    Настя Каменских в мини-шортиках засветила стройные ножки на Корсике
    Настя Каменских в мини-шортиках засветила стройные ножки на Корсике
    Настя Каменских в мини-шортиках засветила стройные ножки на Корсике
    Настя Каменских в мини-шортиках засветила стройные ножки на Корсике
    Настя Каменских в мини-шортиках засветила стройные ножки на Корсике
    Настя Каменских в мини-шортиках засветила стройные ножки на Корсике
    Настя Каменских в мини-шортиках засветила стройные ножки на Корсике
    Настя Каменских в мини-шортиках засветила стройные ножки на Корсике
    Настя Каменских в мини-шортиках засветила стройные ножки на Корсике
    Настя Каменских в мини-шортиках засветила стройные ножки на Корсике
    Настя Каменских в мини-шортиках засветила стройные ножки на Корсике
    Настя Каменских в мини-шортиках засветила стройные ножки на Корсике
    Настя Каменских в мини-шортиках засветила стройные ножки на Корсике
    Настя Каменских в мини-шортиках засветила стройные ножки на Корсике
    Настя Каменских в мини-шортиках засветила стройные ножки на Корсике
    Настя Каменских в мини-шортиках засветила стройные ножки на Корсике
    Настя Каменских в мини-шортиках засветила стройные ножки на Корсике
    instagram.com/kamenskux/

    В новой фотосессии певица поддержала летний тренд на шорты, дополнив образ простым белым топом и замшевыми ботильонами.

     Читайте также: Тина Кунаки показала интимные фотографии с Венсаном Касселем
    Настя Каменских певица
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