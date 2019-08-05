Настя Каменских в мини-шортиках засветила стройные ножки на Корсике



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Ранее украинская исполнительница отдыхала в Италии

Секс-символ украинского шоу-бизнеса Настя Каменских вместе с возлюбленным Потапом успела отдохнуть в Италии, после чего новобрачные отправились во Францию. В профиле своего микроблога Анастасия Каменских разместила очередной отпускной снимок, приняв участие в импровизированной фотосессии на Корсике. Примечательно, что в кадре знаменитость позирует в гордом одиночестве.

В новой фотосессии певица поддержала летний тренд на шорты, дополнив образ простым белым топом и замшевыми ботильонами.

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