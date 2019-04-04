Настя Каменских взбудоражила сеть новым фото в уборной



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Фото: instagram / kamenskux

Поклонники раскритиковали новый образ любимой певицы

Украинская певица Настя Каменских продолжает удивлять своих поклонников. На этот раз подруга Потапа сделала селфи в уборной. В кадре Настя позирует в кружевном полупрозрачном белье белого цвета перед зеркалом. Одним из первых прокомментировал пост Потап. Он оставил артистке эмодзи в виде сердца. Остальные подписчики звезды в основном подвергли критике новый снимок Каменских.

На этот раз общественности не понравилось даже не то, что певица позирует в уборной или демонстрирует свое тело в полуобнаженном виде, а ее комплект нижнего белья. «Я такое кружево брала на «Алиэкспрессе» за 50 гривен», «Очумелые ручки, это ты из шторы сделала?», «Что это за слюнявчик из гардины!? А трусы тогда из занавески?», «Словно сшито из занавесок или бабушкиной салфетки», - высказались подписчики.

Каменских не стала отвечать на критику. Ей удалось в очередной раз привлечь к себе внимание. За несколько часов ее пикантные фото набрали более 100 тысяч лайков.