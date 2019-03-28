Натали Портман и ее семью преследует маньяк-«телепат»



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Натали Портман

Кинозвезда беспокоится за безопасность своей семьи

Голливудская актриса Натали Портман вызвала полицию из-за мужчины, который появился на пороге ее особняка в Лос-Анджелесе

Натали с семьей покинула жилище через черный выезд. Полиция приехала на место и задержала горячего фаната. Как оказалось, он уже не в первый раз появляется в поле зрения Натали. Поклонник регулярно преследовал актрису, звонил в домофон и отказывался общаться с кем-то кроме Портман. Незнакомец называл себя Джоном Уиком. Мужчина пытался проникнуть в звездный дом.

Опасаясь за себя и свою семью, звезда подала на маниакального фаната в суд. По решению инстанции, мужчине запрещено в течение пяти лет приближаться к Натали ближе чем на 100 ярдов (около 90 метров). Такое же ограничение действует относительно членов ее семьи - мужа Бенжамена Мильпье, сына Алефа и дочери Амалии. Маньяку также запретили приобретение и ношение оружия.

Задержанный пояснил, что имеет телепатическую связь с Натали. Ради встречи с актрисой он проделал долгий путь из Колорадо в Лос-Анджелес. Мужчину поместили для обследования в психиатрическую больницу. Если специалисты решат, что он представляет опасность для звезды, его ждет курс лечения. В противном случае его отпустят на свободу. Тогда Портман придется менять привычки. Актриса часто ходит сама за продуктами, гуляет с мужем и детьми, сама водит автомобиль.