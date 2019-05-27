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    Шоу-биз

    Наталья Могилевская показала, как выглядела в детстве

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    Наталья Могилевская - Наталья Могилевская показала, как выглядела в детстве
    Наталья Могилевская

    Артистка вспомнила школьные времена.

    Знаменитая украинская певица Наталья Могилевская, которая на днях хвасталась откровенными фото, внезапно вспомнила прошлое.

    На странице в Instagram исполнительница разместила архивную черно-белую фотографию, где изображена в школьные годы. На фото Могилевская говорит в микрофон со сцены и держит в руке кубок. Артистка не сообщила, сколько ей было лет, когда ее сфотографировали.

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    Певица таким образом поздравила всех учащихся с наступлением последних звонков.

    «В школах стартовал ряд вызовов, и я поздравляю всех учеников! Всем, кто продолжает учиться, хочу пожелать крутых и незабываемых каникул, а выпускникам - реализации задуманных планов и успехов! Учитесь и никогда не останавливайтесь», - дала совет своим юным поклонникам Могилевская.

    знаменитости Наталья Могилевская певица
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