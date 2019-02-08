Названа дата начала съемок приквела «Игры престолов»



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Не успел выйти финальный сезон, как создатели анонсировали выход предыстории фэнтези-сериала

Сюжет спин-оффа «Игры престолов» под рабочим названием «Долгая ночь» разворачивается за 5000 лет до событий основного сериала. История покажет падение Вестероса из Золотого века в Тёмные времена, происхождение белых ходоков и расцвет Валирии.

Создатели «Игры престолов» сообщили изданию Entertainment Weeklly, что съемки нового сериала планируются летом 2019 года, однако спин-офф выйдет не раньше апреля 2020 года.

Автор «Песни льда и пламени» Джордж Р.Р. Мартин станет продюсером и соавтором проекта. Разработкой сериала занимается Джейн Голдман, известная работой над фильмами «Kingsman» и «Люди Икс: Первый класс». Главные роли сыграют Джош Уайтхауз, Наоми Уоттс, Шейла Атим и Денис Гоф.