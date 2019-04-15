Названо количество откровенных сцен в «Игре престолов»



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Статистические данные о числе «интимных» эпизодов опубликовал сайт Mr. Skin

«Игра престолов» прославилась не только кровавыми, но обнаженными сценами. В связи с этим они решили подсчитать, сколько во всех сезонах сериала было эпизодов сексуального характера.

Так, в семи сезонах телепроекта было 82 сцены с обнаженными героями. Если сложить все эпизоды воедино, то они займут 108 минут. Голыми на экране представали 51 селебрити, при этом сцен с актрисами в два раза больше: 36 с дамами и всего 15 с кавалерами.

Исследователи также озадачились тем, какие части тела больше всего мелькали на экране. Оказалось, что на первой строке этого своеобразного рейтинга оказалась грудь — 134 раза, «серебро» взяла «пятая точка» - 28 раз, а «бронза» досталась интимному месту женщин - 28 раз. При этом мужское «достоинство» было показано в четыре раза меньше - всего 7 раз.

Чаще всего в кадре обнажался «Джон Сноу» Кит Харингтон и «мать драконов» Эмилия Кларк. Кроме этого, фанаты часто в запросах искали кадры с такими актерами как «кхал Дрого» Джейсон Момоа, «Маргери Тирелл» Натали Дормер и «одичалая Игритт» Роуз Лесли.

Если говорить о самом «откровенном» сезоне, то «золото» взял самый первый с 19 сценами. Вторую строчку заняла пятая «Игра престолов» с 14 сценами, а третье место разделили второй и третий сезоны - там было по 13 сцен.

Тем не менее, несмотря на обилие сексуальных сцен, фэнтазийная сага является не самой богатой на «клубничку» и занимает лишь третью строчку. Первое место принадлежит «Бесстыжим», а второе - сериалу «Настоящая кровь», сообщает Mr.Skin.