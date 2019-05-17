Названы два главных кандидата на роль Бэтмена



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Режиссером киноленты станет Мэтт Ривз

Поиски нового Бэтмена подходят к концу: по данным издания Deadline, кинокомпания Warner Bros. определилась с двумя основными кандидатами. Ими стали 33-летний Роберт Паттинсон и 29-летний Николас Холт. Ранее журналисты Variety сообщили, что выбор уже пал на Роберта, но в Deadline поспешили прояснить - очередной владелец костюма летучей мыши еще не определен. На данный момент оба актера имеют шансы, но чуть более вероятно, что хриплым голосом говорить «Я Бэтмен» все-таки будет Паттинсон.

Режиссером ленты, которая увидит свет в июне 2021 года и расскажет о первых шагах Бэтмена в борьбе с преступностью, станет Мэтт Ривз. На ком бы ни остановили свой выбор создатели фильма, каждый из претендентов на роль станет самым молодым актером, сыгравшим Брюса Уэйна.

Джерело: Super