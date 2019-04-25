Не могла спать и плакала: Хейли Бибер рассказала о борьбе с паническими атаками



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Хейли Бибер

По словам супруги Джастина Бибера, сейчас люди готовы открыто обсуждать тему психических расстройств, что является большим плюсом

22-летняя Хейли Бибер рассказала о сложном этапе своей жизни в новом интервью для журнала Glamour. Около года назад модель столкнулась с настолько сильной тревогой, что не могла даже спать: «В такие периоды нужно понимать, что мысли не могут тобой управлять. Мы можем взять ситуацию под контроль и развернуть на 180 градусов». Справиться с подавленным состоянием Хейли помогли специалисты, медитация и вера.

По словам девушки, сейчас люди готовы открыто обсуждать тему психических расстройств, что является большим плюсом:

«Раньше все пытались делать вид, что таких проблем не существует. Я тоже притворялась, что у меня все в порядке, а потом плакала ночами в номере отеля. Меня восхищают люди, которые не боятся говорить о своей тревожности. Нам действительно трудно, эта тема была стигматизирована слишком долго. Люди смотрят на знаменитостей и считают, что у них отличная жизнь. На самом деле все наоборот», - заявила модель



