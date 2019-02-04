Недовольная своей внешностью Дженнифер Энистон решила сделать косметические инъекции
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Розсилка
На днях голливудской актрисе исполнится 50 лет
Совсем скоро, 11 февраля, голливудская звезда Дженнифер Энистон отметит свое 50-летие. Этот возраст, конечно, сказывается на внешности, поэтому звезда решила обратиться за помощью к врачам и намерена пройти дорогие омолаживающие косметические процедуры.
Как рассказала подруга актрисы, Энистон предстоит сделать уколы ботокса и филлеров, которые скроют все недостатки кожи лица. Кстати, по информации инсайдеров, все процедуры Дженнифер уже прошла и сейчас просто приходит в себя. Сообщается также, что актриса попросила врача поработать не только с кожей, но и губами. Звезда захотела сделать их более пухлыми, но не перекаченными, сообщает heatworld.com.
Кстати, в скором времени актрису ждет еще одно очень важное событие в ее жизни - звезда удочерит мексиканскую сироту.