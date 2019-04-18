Немецкие ученые вычислили, кто умрет в «Игре престолов»



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В сети появилась еще одна фанатская теория

Премьера финального сезона «Игры престолов» - одно из главных событий апреля. Фанаты ждут развязки и делают предположения, кто из их любимых героев умрет.

А ученые Технического университета Мюнхена решили подойти к вопросу с научной точки зрения и провели исследование, в котором рассчитали шансы героев на выживание. Они проанализировали каждого персонажа сериала с точки зрения пола, возраста, места рождения, вовлеченности в отношения с другими персонажами, их популярности у зрителей и других факторов.

По результатам исследования, больше всего шансов «не умереть» у Дейенерис Таргариен - вероятность ее смерти, согласно алгоритму ученых, составляет всего 0,9%. В «зону риска» так же не попали Тирион Ланнистер (2,5%) и лорд Варис (3,2%).

А вот у Бронна (93,5%), Грегора Клигана, известного как Гора (80,3%), и Сансы Старк (73,3%) вероятность умереть в восьмом сезоне очень большая. Скоро узнаем!