Неотразимая красотка: Ольга Сумская показала, как выглядела в молодости
-
Розсилка
Телезвезда порадовала поклонников новыми фотографиями
52-летняя украинская актриса Ольга Сумская по праву считается секс-символом Украины - знаменитость выглядит гораздо моложе своих лет и может похвастаться роскошной подтянутой фигурой. На днях артистка поностальгировала о молодости и поделилась на своей странице в Instagram архивными фотографиями.
На снимках юная и свежая Ольга изображена в эффектных платьях с глубоким декольте, которое выигрышно подчеркивает ее пышный бюст.
«Немного воспоминаний ...» - лаконично прокомментировала Сумская.
Фолловеры звезды пришли в восторг от такого ее образа и отметили, что она почти не изменилась, а кроме того, как была так и осталась ослепительной красавицей.
«Волшебная», «Бешеная красавица тогда и сейчас», «Как же прекрасна молодость. Красотка», «Ольга, скажите пожалуйста как Вам удается все время держать себя в такой безупречной форме? Буду Вам благодарна за ответ!», «Невероятно красивая», «Прекрасная женщина, талантливая актриса !!!!», - пишут восторженные фанаты.
Джерело: rbc.ua