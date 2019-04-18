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    Неотразимая красотка: Ольга Сумская показала, как выглядела в молодости

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    instagram / olgasumska - Неотразимая красотка: Ольга Сумская показала, как выглядела в молодости
    instagram / olgasumska

    Телезвезда порадовала поклонников новыми фотографиями

    52-летняя украинская актриса Ольга Сумская по праву считается секс-символом Украины - знаменитость выглядит гораздо моложе своих лет и может похвастаться роскошной подтянутой фигурой. На днях артистка поностальгировала о молодости и поделилась на своей странице в Instagram архивными фотографиями.

    На снимках юная и свежая Ольга изображена в эффектных платьях с глубоким декольте, которое выигрышно подчеркивает ее пышный бюст.

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    Неотразимая красотка: Ольга Сумская показала, как выглядела в молодости
    Неотразимая красотка: Ольга Сумская показала, как выглядела в молодости
    Неотразимая красотка: Ольга Сумская показала, как выглядела в молодости
    Неотразимая красотка: Ольга Сумская показала, как выглядела в молодости
    Неотразимая красотка: Ольга Сумская показала, как выглядела в молодости
    Неотразимая красотка: Ольга Сумская показала, как выглядела в молодости
    Неотразимая красотка: Ольга Сумская показала, как выглядела в молодости
    instagram / olgasumska

    «Немного воспоминаний ...» - лаконично прокомментировала Сумская.

    Фолловеры звезды пришли в восторг от такого ее образа и отметили, что она почти не изменилась, а кроме того, как была так и осталась ослепительной красавицей.

    «Волшебная», «Бешеная красавица тогда и сейчас», «Как же прекрасна молодость. Красотка», «Ольга, скажите пожалуйста как Вам удается все время держать себя в такой безупречной форме? Буду Вам благодарна за ответ!», «Невероятно красивая», «Прекрасная женщина, талантливая актриса !!!!», - пишут восторженные фанаты.

     

    Джерело: rbc.ua

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