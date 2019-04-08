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    Шоу-биз

    Netflix снимет фильм о Бейонсе

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    <p>Бейонсе</p> <p>Фото: instagram / beyonce</p> - Netflix снимет фильм о Бейонсе

    Бейонсе

    Фото: instagram / beyonce

    Мультимедийный канал не сообщает никаких подробностей, но поклонники строят свои догадки

    Телекомпания Netflix опубликовала в Twitter изображение желтого квадрата с надписью «Возвращение домой, 17 апреля, Netflix». Больше никаких подробностей не сообщалось, однако зрители уверены, что речь идет о каком-то новом проекте с участием Бейонсе.

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    Netflix снимет фильм о Бейонсе
    Netflix снимет фильм о Бейонсе
    Netflix снимет фильм о Бейонсе
    Netflix снимет фильм о Бейонсе
    Netflix снимет фильм о Бейонсе
    Netflix снимет фильм о Бейонсе
    Netflix снимет фильм о Бейонсе
    Netflix снимет фильм о Бейонсе
    Netflix снимет фильм о Бейонсе
    Netflix снимет фильм о Бейонсе
    Netflix снимет фильм о Бейонсе
    Фото: instagram / beyonce

    На прошлой неделе Us Weekly сообщали о работе поп-звезды над документальным фильмом. Источник издания поделился, что новая лента будет посвящена выступлению певицы на фестивале Coachella в минувшем году.

    Стоит напомнить, что в 2018 году Бейонсе стала звездой фестиваля. Она исполнила 26 своих композиций, собрала на одной сцене всех участниц группы Destiny’s Child, в которой сама когда-то начинала свою карьеру, а также стала первой чернокожей женщиной, попавшей в хедлайнеры шоу. На зрителей это произвело настолько сильное впечатление, что его стали называть Beychella (от Beyoncé и Coachella).

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