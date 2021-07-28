Netflix выпустит мультсериал для взрослых

Сериал расскажет о тусовщице из Чикаго, основанный на твиттер-аккаунте

Netflix заказал мультсериал, основанный на популярном твиттер-аккаунте Chicago Party Aunt вымышленного персонажа Дайан Данбровски. Об этом сообщает Variety.

Аккаунт придумал актер Крис Витаск («Любовь», «Новенькая», «Леди Берд»), он станет одним из создателей сериала. Анимацией займется студия Titmouse, которая работала над мультсериалом «Большой рот». Шоу будет ориентировано на взрослого зрителя.

Дайан Данбровски — жительница Чикаго, которая обожает вечеринки и отказывается взрослеть. Она фанатеет от спорта, любит пиво и вкусную еду, а ее девиз — «Если жизнь подкидывает вам лимоны, сделайте из них лимонад». По сюжету к ней приезжает племянник Дэниел, на год взявший перерыв от учебы в Стэндфорде, чтобы определиться со своими планами на жизнь.

Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.