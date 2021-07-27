СМИ: Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова (фото, видео)

Дженнифер Лопес отпраздновала 52-й день рождения на шестипалубный яхте Valerie, которая, по информации СМИ, принадлежит Ринату Ахметову

Знаменитая певица отдыхала на Французской Ривьере

Голливудская знаменитость Дженнифер Лопес отпраздновала 52-й день рождения. Событие звезда отмечала вместе со своим любимым Беном Аффлеком на Французской Ривьере. Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.

На корабле девять кают, он украшен уникальной мозаикой хамам. Также там есть спортзал с панорамным видом, массажный спа-кабинеты, кинотеатр, несколько джакузи и большой бассейн. В столовой стоит фонтан, имеет подсветку.

СМИ не выяснили, сколько Лопес стоило празднования дня рождения на яхте Ахметова, но пишут, что, например, перелет в Сен-Тропе частным рейсом стоит около $ 200 000.

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь известной артистки шокировала своим творчеством.

16-летняя девушка исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек и с бранными словами: "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й".

Со своей стороны, большинство фолловеров раскритиковали выступление Маши.

«Не понравилось. Разочарование», «Что это было?», «Ужас! Ушам больно! Один крик и мат», «Все было бы классно, но без матов», «В защиту дочери стала Оля. Она написала большое сообщение, где поддержала девушку», - комментируют пользователи сети.