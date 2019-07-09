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    Шоу-биз

    Никитюк призналась в любви своему ненакачанному животу

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    Леся Никитюк - Никитюк призналась в любви своему ненакачанному животу
    Леся Никитюк

    Знаменитость похвасталась неидеальной фигурой в купальнике

    Телезвезда Леся Никитюк призвала своих поклонников любить себя такими, какими они есть. Лично она именно так и делает, а на критику ее фигуры блондинке плевать.

    Об этом Леся написала в Instagram, проиллюстрировав пост фото себя в купальнике.

    «47-й купальник !! Я их обожаю !! А по поводу своей фигуры - я ее тоже обожаю, кто-то скажет что у меня живот не прокачанный, мне пофиг», - заверила Никитюк.

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    Никитюк призналась в любви своему ненакачанному животу
    Никитюк призналась в любви своему ненакачанному животу
    Никитюк призналась в любви своему ненакачанному животу
    Никитюк призналась в любви своему ненакачанному животу
    Никитюк призналась в любви своему ненакачанному животу
    Никитюк призналась в любви своему ненакачанному животу
    Никитюк призналась в любви своему ненакачанному животу
    Никитюк призналась в любви своему ненакачанному животу
    Никитюк призналась в любви своему ненакачанному животу
    Никитюк призналась в любви своему ненакачанному животу
    Никитюк призналась в любви своему ненакачанному животу
    Никитюк призналась в любви своему ненакачанному животу
    Никитюк призналась в любви своему ненакачанному животу
    Никитюк призналась в любви своему ненакачанному животу
    Никитюк призналась в любви своему ненакачанному животу
    Никитюк призналась в любви своему ненакачанному животу
    Никитюк призналась в любви своему ненакачанному животу
    Никитюк призналась в любви своему ненакачанному животу

    «Я много работаю и после танцев совсем не занимаюсь спортом - нет времени! Ем все, кроме хлеба, жирного и конфет! Пью много ... не всегда только воду. Любить себя такими какие вы есть», - посоветовала телеведущая.

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    Леся Никитюк телеведущая
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