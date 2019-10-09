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    Шоу-биз

    Новая девушка Бонда: Рами Малек признался, что целовался с Дэниелем Крейгом

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    Дэниель Крейг - Новая девушка Бонда: Рами Малек признался, что целовался с Дэниелем Крейгом
    Дэниель Крейг

    Курьезная история произошла на съемках 25 фильма о супер-герое

    Рами Малек, который в этом году получил Оскар за роль Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия», стал гостем телешоу The Late Show. Во время интервью актер рассказал о работе вместе с Дэниелом Крейгом над 25-м фильмом о Джеймсе Бонде. Рами сыграет роль главного злодея, который в очередной раз попытается уничтожить агента 007.

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    Новая девушка Бонда: Рами Малек признался, что целовался с Дэниелем Крейгом
    Новая девушка Бонда: Рами Малек признался, что целовался с Дэниелем Крейгом
    Новая девушка Бонда: Рами Малек признался, что целовался с Дэниелем Крейгом
    Новая девушка Бонда: Рами Малек признался, что целовался с Дэниелем Крейгом
    Новая девушка Бонда: Рами Малек признался, что целовался с Дэниелем Крейгом
    Новая девушка Бонда: Рами Малек признался, что целовался с Дэниелем Крейгом
    Новая девушка Бонда: Рами Малек признался, что целовался с Дэниелем Крейгом
    Новая девушка Бонда: Рами Малек признался, что целовался с Дэниелем Крейгом
    Новая девушка Бонда: Рами Малек признался, что целовался с Дэниелем Крейгом
    Новая девушка Бонда: Рами Малек признался, что целовался с Дэниелем Крейгом
    Новая девушка Бонда: Рами Малек признался, что целовался с Дэниелем Крейгом
    Новая девушка Бонда: Рами Малек признался, что целовался с Дэниелем Крейгом
    Новая девушка Бонда: Рами Малек признался, что целовался с Дэниелем Крейгом
    Новая девушка Бонда: Рами Малек признался, что целовался с Дэниелем Крейгом

    На съемочной площадке бывают и совершенно курьезные ситуации. Про одну из них рассказал Рами Малек.

     «Мы репетировали несколько часов, обдумывали сюжет, прорабатывали детали, и наконец-то поняли, что должны сделать. Мы так были этому рады, что обнялись, – рассказал актер. – А потом Крейг неожиданно подхватил меня и поднял вверх, и мы внезапно поцеловались. Даже не знаю, кто из нас инициировал это. Я немного подождал. Успокоился, посмотрел вниз, и спросил: «Значит, это делает меня девушкой Бонда», – поделился Рами Малек.

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