  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Новое серьезное заболевание: стал известен настоящий диагноз Ким Кардашьян

    • Розсилка
    <p>Ким Кардашьян</p> <p>Фото: instagram.com/kimkardashian/</p> - Новое серьезное заболевание: стал известен настоящий диагноз Ким Кардашьян

    Ким Кардашьян

    Фото: instagram.com/kimkardashian/

    У супруги Канье Уэста на одное заболевание стало больше

    38-летняя Ким Кардашьян борется с псориазом, однако не только он мешает ей жить. Недавно Кардашьян заподозрила, что больна волчанкой и сдала необходимы анализы. Результат оказался положительным. Однако врач заявил, что могла произойти ошибка.

    Доктор предложил Ким сделать повторный анализ и оказался прав. Волчанка не подтвердилась, но звезде вынесли новый диагноз. По словам врача, симптомы теледивы говорят о том, что у нее псориатический артрит. Во время этой болезни иммунная система человека атакует здоровые клетки и ткани.

    1 з 40
    на весь екран згорнути
    Новое серьезное заболевание: стал известен настоящий диагноз Ким Кардашьян
    Новое серьезное заболевание: стал известен настоящий диагноз Ким Кардашьян
    Новое серьезное заболевание: стал известен настоящий диагноз Ким Кардашьян
    Новое серьезное заболевание: стал известен настоящий диагноз Ким Кардашьян
    Новое серьезное заболевание: стал известен настоящий диагноз Ким Кардашьян
    Новое серьезное заболевание: стал известен настоящий диагноз Ким Кардашьян
    Новое серьезное заболевание: стал известен настоящий диагноз Ким Кардашьян
    Новое серьезное заболевание: стал известен настоящий диагноз Ким Кардашьян
    Новое серьезное заболевание: стал известен настоящий диагноз Ким Кардашьян
    Новое серьезное заболевание: стал известен настоящий диагноз Ким Кардашьян
    Новое серьезное заболевание: стал известен настоящий диагноз Ким Кардашьян
    Новое серьезное заболевание: стал известен настоящий диагноз Ким Кардашьян
    Новое серьезное заболевание: стал известен настоящий диагноз Ким Кардашьян
    Новое серьезное заболевание: стал известен настоящий диагноз Ким Кардашьян
    Новое серьезное заболевание: стал известен настоящий диагноз Ким Кардашьян
    Новое серьезное заболевание: стал известен настоящий диагноз Ким Кардашьян
    Новое серьезное заболевание: стал известен настоящий диагноз Ким Кардашьян
    Новое серьезное заболевание: стал известен настоящий диагноз Ким Кардашьян
    Новое серьезное заболевание: стал известен настоящий диагноз Ким Кардашьян
    Новое серьезное заболевание: стал известен настоящий диагноз Ким Кардашьян
    Новое серьезное заболевание: стал известен настоящий диагноз Ким Кардашьян
    Новое серьезное заболевание: стал известен настоящий диагноз Ким Кардашьян
    Новое серьезное заболевание: стал известен настоящий диагноз Ким Кардашьян
    Новое серьезное заболевание: стал известен настоящий диагноз Ким Кардашьян
    Новое серьезное заболевание: стал известен настоящий диагноз Ким Кардашьян
    Новое серьезное заболевание: стал известен настоящий диагноз Ким Кардашьян
    Новое серьезное заболевание: стал известен настоящий диагноз Ким Кардашьян
    Новое серьезное заболевание: стал известен настоящий диагноз Ким Кардашьян
    Новое серьезное заболевание: стал известен настоящий диагноз Ким Кардашьян
    Новое серьезное заболевание: стал известен настоящий диагноз Ким Кардашьян
    Новое серьезное заболевание: стал известен настоящий диагноз Ким Кардашьян
    Новое серьезное заболевание: стал известен настоящий диагноз Ким Кардашьян
    Новое серьезное заболевание: стал известен настоящий диагноз Ким Кардашьян
    Новое серьезное заболевание: стал известен настоящий диагноз Ким Кардашьян
    Новое серьезное заболевание: стал известен настоящий диагноз Ким Кардашьян
    Новое серьезное заболевание: стал известен настоящий диагноз Ким Кардашьян
    Новое серьезное заболевание: стал известен настоящий диагноз Ким Кардашьян
    Новое серьезное заболевание: стал известен настоящий диагноз Ким Кардашьян
    Новое серьезное заболевание: стал известен настоящий диагноз Ким Кардашьян

    К счастью Ким, угрозы для ее жизни нет. Кардашьян вздохнула с облегчением, когда узнала настоящую причину своей усталости и боли в суставах. По словам звезды, она сможет справиться с недугом.

     Читайте также: Стал известен рацион принцессы Евгении
    Кардашьян
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ