Новое серьезное заболевание: стал известен настоящий диагноз Ким Кардашьян



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Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian/

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38-летняя Ким Кардашьян борется с псориазом, однако не только он мешает ей жить. Недавно Кардашьян заподозрила, что больна волчанкой и сдала необходимы анализы. Результат оказался положительным. Однако врач заявил, что могла произойти ошибка.

Доктор предложил Ким сделать повторный анализ и оказался прав. Волчанка не подтвердилась, но звезде вынесли новый диагноз. По словам врача, симптомы теледивы говорят о том, что у нее псориатический артрит. Во время этой болезни иммунная система человека атакует здоровые клетки и ткани.

К счастью Ким, угрозы для ее жизни нет. Кардашьян вздохнула с облегчением, когда узнала настоящую причину своей усталости и боли в суставах. По словам звезды, она сможет справиться с недугом.

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