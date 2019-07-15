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    Шоу-биз

    Новым агентом 007 станет темнокожая актриса

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    <p>Лашана Линч</p> <p>Фото: imdb</p> - Новым агентом 007 станет темнокожая актриса

    Лашана Линч

    Фото: imdb

    Ранее появлялись слухи, что агентом 007 станет Идрис Эльба

    Зрителей 25-го фильма о Джеймсе Бонде, съемки которого сейчас полным ходом идут в Лондоне и Италии, ожидает большой сюрприз. По данным Daily Mail, роль агента 007 в грядущей картине исполнит темнокожая актриса Лашана Линч. По сюжету, Джеймс Бонд, к образу которого вернется Дэниэл Крэйг, на время отойдет от дел и отправится на Ямайку за порцией заслуженного отдыха, а номер 007 будет присвоен новому агенту.

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    Новым агентом 007 станет темнокожая актриса
    Новым агентом 007 станет темнокожая актриса
    Новым агентом 007 станет темнокожая актриса
    Новым агентом 007 станет темнокожая актриса
    Новым агентом 007 станет темнокожая актриса
    Новым агентом 007 станет темнокожая актриса
    Новым агентом 007 станет темнокожая актриса
    Новым агентом 007 станет темнокожая актриса
    Новым агентом 007 станет темнокожая актриса

    «В начале фильма будет сцена, в которой в комнату пригласят агента 007, и войдет Лашана – прекрасная темнокожая женщина. Это такой момент, от которого у людей попкорн из рук выпадет. Бонд остается Бондом, но место 007 займет эта невероятная женщина», – сообщает источник издания. По ходу фильма герои будут взаимодействовать и якобы даже испытывать друг к другу симпатию.

    Ранее появлялись слухи, что после Дэниэла, который играет Бонда с 2006 года, агентом 007 станет темнокожий актер Идрис Эльба, а также поднимался вопрос о том, не пора ли взять на роль главного героя женщину. Похоже, соавтор 25-го «Джеймса Бонда» Фиби Уоллер-Бридж сделала ход конем, совместив обе идеи, не дожидаясь ухода Крэйга.

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    Джерело: Super

    актриса актер
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