Новым агентом 007 станет темнокожая актриса



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Лашана Линч Фото: imdb

Ранее появлялись слухи, что агентом 007 станет Идрис Эльба

Зрителей 25-го фильма о Джеймсе Бонде, съемки которого сейчас полным ходом идут в Лондоне и Италии, ожидает большой сюрприз. По данным Daily Mail, роль агента 007 в грядущей картине исполнит темнокожая актриса Лашана Линч. По сюжету, Джеймс Бонд, к образу которого вернется Дэниэл Крэйг, на время отойдет от дел и отправится на Ямайку за порцией заслуженного отдыха, а номер 007 будет присвоен новому агенту.

«В начале фильма будет сцена, в которой в комнату пригласят агента 007, и войдет Лашана – прекрасная темнокожая женщина. Это такой момент, от которого у людей попкорн из рук выпадет. Бонд остается Бондом, но место 007 займет эта невероятная женщина», – сообщает источник издания. По ходу фильма герои будут взаимодействовать и якобы даже испытывать друг к другу симпатию.

Ранее появлялись слухи, что после Дэниэла, который играет Бонда с 2006 года, агентом 007 станет темнокожий актер Идрис Эльба, а также поднимался вопрос о том, не пора ли взять на роль главного героя женщину. Похоже, соавтор 25-го «Джеймса Бонда» Фиби Уоллер-Бридж сделала ход конем, совместив обе идеи, не дожидаясь ухода Крэйга.

Джерело: Super