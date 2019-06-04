Обезумевший фанат напал на Майли Сайрус



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Майли Сайрус

Один из поклонников схватил звезду за волосы

Популярная 26-летняя певица Майли Сайрус на собственном опыте убедилась, что любовь фанатов может привести к серьезным проблемам. Один из поклонников применил силу, чтобы прикоснуться к звезде.

В минувшее воскресенье Майли вместе с мужем Лиамом Хемсвортом провели в Барселоне (Испания). Певица приехала туда, чтобы выступить на Primavera Sound Festival.

Уже после концерта, когда супруги покидали отель, около выхода собралась толпа фанатов знаменитости. Лиам пошел вперед, пытаясь заставить людей разойтись. А его жена двинулась за ним. Она старалась сохранить спокойствие и улыбалась окружающим.

Когда до машины осталось всего несколько шагов, один из поклонников схватил звезду за волосы. Он притянул ее к себе, крепко обхватил рукой за шею и поцеловал. Артистке удалось вырваться – она быстро подбежала к мужу, а тот сразу же прикрыл ее от всех окружающих.