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    Шоу-биз

    Обнаженная 18-летняя дочь Синди Кроуфорд приняла соблазнительную позу у окна

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    <p>Кайя Гербер</p> <p>Фото: instagram.com/kaiagerber</p> - Обнаженная 18-летняя дочь Синди Кроуфорд приняла соблазнительную позу у окна

    Кайя Гербер

    Фото: instagram.com/kaiagerber

    Поклонники восхитились горячим снимком Кайи

    18-летняя Кайя Гербер устроила откровенную фотосессию. Звезда обнажилась ради пикантного снимка. Дочь Синди Кроуфорд не боится оголяться на подиуме и на съемках. Девушка не стесняется своей фигуры и любит демонстрировать ее достоинства.

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    Обнаженная 18-летняя дочь Синди Кроуфорд приняла соблазнительную позу у окна
    Обнаженная 18-летняя дочь Синди Кроуфорд приняла соблазнительную позу у окна
    Обнаженная 18-летняя дочь Синди Кроуфорд приняла соблазнительную позу у окна
    Обнаженная 18-летняя дочь Синди Кроуфорд приняла соблазнительную позу у окна
    Обнаженная 18-летняя дочь Синди Кроуфорд приняла соблазнительную позу у окна
    Обнаженная 18-летняя дочь Синди Кроуфорд приняла соблазнительную позу у окна
    Обнаженная 18-летняя дочь Синди Кроуфорд приняла соблазнительную позу у окна
    Обнаженная 18-летняя дочь Синди Кроуфорд приняла соблазнительную позу у окна
    Обнаженная 18-летняя дочь Синди Кроуфорд приняла соблазнительную позу у окна
    Обнаженная 18-летняя дочь Синди Кроуфорд приняла соблазнительную позу у окна
    Обнаженная 18-летняя дочь Синди Кроуфорд приняла соблазнительную позу у окна
    Обнаженная 18-летняя дочь Синди Кроуфорд приняла соблазнительную позу у окна
    Обнаженная 18-летняя дочь Синди Кроуфорд приняла соблазнительную позу у окна
    Обнаженная 18-летняя дочь Синди Кроуфорд приняла соблазнительную позу у окна
    Обнаженная 18-летняя дочь Синди Кроуфорд приняла соблазнительную позу у окна
    Обнаженная 18-летняя дочь Синди Кроуфорд приняла соблазнительную позу у окна
    Обнаженная 18-летняя дочь Синди Кроуфорд приняла соблазнительную позу у окна
    Обнаженная 18-летняя дочь Синди Кроуфорд приняла соблазнительную позу у окна
    Обнаженная 18-летняя дочь Синди Кроуфорд приняла соблазнительную позу у окна
    Обнаженная 18-летняя дочь Синди Кроуфорд приняла соблазнительную позу у окна
    Обнаженная 18-летняя дочь Синди Кроуфорд приняла соблазнительную позу у окна
    Обнаженная 18-летняя дочь Синди Кроуфорд приняла соблазнительную позу у окна
    Обнаженная 18-летняя дочь Синди Кроуфорд приняла соблазнительную позу у окна
    Обнаженная 18-летняя дочь Синди Кроуфорд приняла соблазнительную позу у окна
    Обнаженная 18-летняя дочь Синди Кроуфорд приняла соблазнительную позу у окна
    Обнаженная 18-летняя дочь Синди Кроуфорд приняла соблазнительную позу у окна
    Обнаженная 18-летняя дочь Синди Кроуфорд приняла соблазнительную позу у окна
    Обнаженная 18-летняя дочь Синди Кроуфорд приняла соблазнительную позу у окна
    Обнаженная 18-летняя дочь Синди Кроуфорд приняла соблазнительную позу у окна
    Обнаженная 18-летняя дочь Синди Кроуфорд приняла соблазнительную позу у окна
    Обнаженная 18-летняя дочь Синди Кроуфорд приняла соблазнительную позу у окна
    Обнаженная 18-летняя дочь Синди Кроуфорд приняла соблазнительную позу у окна
    Обнаженная 18-летняя дочь Синди Кроуфорд приняла соблазнительную позу у окна
    Обнаженная 18-летняя дочь Синди Кроуфорд приняла соблазнительную позу у окна
    Обнаженная 18-летняя дочь Синди Кроуфорд приняла соблазнительную позу у окна
    Обнаженная 18-летняя дочь Синди Кроуфорд приняла соблазнительную позу у окна
    Обнаженная 18-летняя дочь Синди Кроуфорд приняла соблазнительную позу у окна

    Сегодня Кайя решила подразнить поклонников кадром в стиле ню. Звезда позировала без одежды у окна, слегка прикрывшись занавеской. Гербер сделала эффектный макияж глаз, а губы накрасила модной в этом сезоне нюдовой помадой. Шатенка слегка завила пряди коротких волос, придав прическе изящность.

    Поклонники восхитились горячим снимком Кайи. «Чистая красота», «Сияющая малышка», «Королева», «Самая талантливая модель», – прокомментировали пользователи Instagram. Модель Эмилия Ратаковски и актриса Кирнан Шипка отметили красивое фото Гербер лайками.

     Читайте также: 18-летняя дочь Синди Кроуфорд вышла на подиум, обнажив грудь
    актриса модель подиум
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