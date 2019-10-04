Обнаженная 18-летняя дочь Синди Кроуфорд приняла соблазнительную позу у окна



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Кайя Гербер Фото: instagram.com/kaiagerber

Поклонники восхитились горячим снимком Кайи

18-летняя Кайя Гербер устроила откровенную фотосессию. Звезда обнажилась ради пикантного снимка. Дочь Синди Кроуфорд не боится оголяться на подиуме и на съемках. Девушка не стесняется своей фигуры и любит демонстрировать ее достоинства.

Сегодня Кайя решила подразнить поклонников кадром в стиле ню. Звезда позировала без одежды у окна, слегка прикрывшись занавеской. Гербер сделала эффектный макияж глаз, а губы накрасила модной в этом сезоне нюдовой помадой. Шатенка слегка завила пряди коротких волос, придав прическе изящность.

Поклонники восхитились горячим снимком Кайи. «Чистая красота», «Сияющая малышка», «Королева», «Самая талантливая модель», – прокомментировали пользователи Instagram. Модель Эмилия Ратаковски и актриса Кирнан Шипка отметили красивое фото Гербер лайками.