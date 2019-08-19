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    Шоу-биз

    Обнаженная Эшли Грэм показала, как пострадало ее тело из-за беременности

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    <p>Эшли Грэм</p> <p>instagram / ashleygraham</p> - Обнаженная Эшли Грэм показала, как пострадало ее тело из-за беременности

    Эшли Грэм

    instagram / ashleygraham

    Фото с растяжками и жировыми складками смелая девушка выложила в свой Instagram

    Вернется ли модель plus-size Эшли Грэм в индустрию красоты – теперь большой вопрос. Ведь из-за беременности ее тело сильно изменилось. Фото с растяжками и складками она опубликовала в Instagram.

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    Обнаженная Эшли Грэм показала, как пострадало ее тело из-за беременности
    Обнаженная Эшли Грэм показала, как пострадало ее тело из-за беременности
    Обнаженная Эшли Грэм показала, как пострадало ее тело из-за беременности
    Обнаженная Эшли Грэм показала, как пострадало ее тело из-за беременности
    Обнаженная Эшли Грэм показала, как пострадало ее тело из-за беременности
    Обнаженная Эшли Грэм показала, как пострадало ее тело из-за беременности
    Обнаженная Эшли Грэм показала, как пострадало ее тело из-за беременности
    Обнаженная Эшли Грэм показала, как пострадало ее тело из-за беременности
    Обнаженная Эшли Грэм показала, как пострадало ее тело из-за беременности
    Обнаженная Эшли Грэм показала, как пострадало ее тело из-за беременности
    Обнаженная Эшли Грэм показала, как пострадало ее тело из-за беременности
    Обнаженная Эшли Грэм показала, как пострадало ее тело из-за беременности
    Обнаженная Эшли Грэм показала, как пострадало ее тело из-за беременности
    Обнаженная Эшли Грэм показала, как пострадало ее тело из-за беременности
    Обнаженная Эшли Грэм показала, как пострадало ее тело из-за беременности
    Обнаженная Эшли Грэм показала, как пострадало ее тело из-за беременности
    Обнаженная Эшли Грэм показала, как пострадало ее тело из-за беременности
    Обнаженная Эшли Грэм показала, как пострадало ее тело из-за беременности
    Обнаженная Эшли Грэм показала, как пострадало ее тело из-за беременности
    Обнаженная Эшли Грэм показала, как пострадало ее тело из-за беременности
    Обнаженная Эшли Грэм показала, как пострадало ее тело из-за беременности
    Обнаженная Эшли Грэм показала, как пострадало ее тело из-за беременности
    Обнаженная Эшли Грэм показала, как пострадало ее тело из-за беременности
    instagram / ashleygraham

    Модель сфотографировалась топлес и показала этот совсем неидеальный снимок подписчикам в Instagram. В кадре видно, что буквально каждый сантиметр ее кожи испещрен растяжками. На теле также образовалось немало жировых складок. Редкая женщина решится показать подобное фото публично.

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