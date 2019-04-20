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    Шоу-биз

    Обнаженная на балконе: папарацци засекли, как Эмили Ратаковски делает селфи

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    <p>instagram / emrata</p> <p></p> <p></p> - Обнаженная на балконе: папарацци засекли, как Эмили Ратаковски делает селфи

    instagram / emrata

    Супермодель порадовала поклонников новыми снимками

    Эмили Ратаковски, над которой часто подшучивают в Сети за ее любовь к откровенным фото, превзошла себя во время съемок нового проекта для Love magazine. 27-летняя модель показала, как получить идеальное селфи: для этого ей понадобилось надеть розовый парик, выйти на балкон, обнажить грудь и привлечь ассистента, который создавал спецэффекты с помощью миниатюрного садового фена.

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    Обнаженная на балконе: папарацци засекли, как Эмили Ратаковски делает селфи
    Обнаженная на балконе: папарацци засекли, как Эмили Ратаковски делает селфи
    Обнаженная на балконе: папарацци засекли, как Эмили Ратаковски делает селфи
    Обнаженная на балконе: папарацци засекли, как Эмили Ратаковски делает селфи
    Обнаженная на балконе: папарацци засекли, как Эмили Ратаковски делает селфи
    Обнаженная на балконе: папарацци засекли, как Эмили Ратаковски делает селфи
    instagram / redcarpetmood

    Результатами типичной Instagram-фотосессии 21 века Эмили поделилась на своей странице - значит, их командная работа не прошла даром.

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    знаменитости модель селфи
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