Обнаженная на балконе: папарацци засекли, как Эмили Ратаковски делает селфи



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instagram / emrata

Супермодель порадовала поклонников новыми снимками

Эмили Ратаковски, над которой часто подшучивают в Сети за ее любовь к откровенным фото, превзошла себя во время съемок нового проекта для Love magazine. 27-летняя модель показала, как получить идеальное селфи: для этого ей понадобилось надеть розовый парик, выйти на балкон, обнажить грудь и привлечь ассистента, который создавал спецэффекты с помощью миниатюрного садового фена.

Результатами типичной Instagram-фотосессии 21 века Эмили поделилась на своей странице - значит, их командная работа не прошла даром.



