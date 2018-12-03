Обнаженная в Париже: Астафьева снялась в чувственной фотосессии
-
Розсилка
Особенно экстравагантно Даша выглядела в своей леопардовой шубе из искусственного меха
Украинская певица и эротическая модель Даша Астафьева провела несколько увлекательных дней во французской столиц и поделилась яркими фото.
Звезда приехала в Париж по приглашению и снялась в нескольких местных фотографов. Однако о подробностях съемки и где будут публиковать фото, Даша пока предпочитает не говорить.
Впрочем, в своем Instagram певица выложила много фотографий с бэкстейджа на фоне парижских пейзажей.
Особенно экстравагантно Даша выглядела в своей леопардовой шубе из искусственного меха. Хотя фото с полуобнаженным верхом на фоне Эйфелевой башни не менее интересные и пикантные.
Смотрите также: Шалунья Астафьева поделилась откровенными фото со съемок фильма «Свингеры 2».
Джерело: Табло ID