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    Шоу-биз

    Обнаженная в Париже: Астафьева снялась в чувственной фотосессии

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    Даша Астафьева - Обнаженная в Париже: Астафьева снялась в чувственной фотосессии
    Даша Астафьева
    Фото: instagram.com/da_astafieva/

    Особенно экстравагантно Даша выглядела в своей леопардовой шубе из искусственного меха

    Украинская певица и эротическая модель Даша Астафьева провела несколько увлекательных дней во французской столиц и поделилась яркими фото.

    Звезда приехала в Париж по приглашению и снялась в нескольких местных фотографов. Однако о подробностях съемки и где будут публиковать фото, Даша пока предпочитает не говорить.

    Впрочем, в своем Instagram певица выложила много фотографий с бэкстейджа на фоне парижских пейзажей.

    Особенно экстравагантно Даша выглядела в своей леопардовой шубе из искусственного меха. Хотя фото с полуобнаженным верхом на фоне Эйфелевой башни не менее интересные и пикантные.

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    Обнаженная в Париже: Астафьева снялась в чувственной фотосессии
    Обнаженная в Париже: Астафьева снялась в чувственной фотосессии
    Обнаженная в Париже: Астафьева снялась в чувственной фотосессии
    Обнаженная в Париже: Астафьева снялась в чувственной фотосессии
    Обнаженная в Париже: Астафьева снялась в чувственной фотосессии
    Обнаженная в Париже: Астафьева снялась в чувственной фотосессии
    Обнаженная в Париже: Астафьева снялась в чувственной фотосессии
    Обнаженная в Париже: Астафьева снялась в чувственной фотосессии
    Обнаженная в Париже: Астафьева снялась в чувственной фотосессии
    Обнаженная в Париже: Астафьева снялась в чувственной фотосессии
    Обнаженная в Париже: Астафьева снялась в чувственной фотосессии
    Обнаженная в Париже: Астафьева снялась в чувственной фотосессии
    Обнаженная в Париже: Астафьева снялась в чувственной фотосессии
    Обнаженная в Париже: Астафьева снялась в чувственной фотосессии
    Обнаженная в Париже: Астафьева снялась в чувственной фотосессии
    Фото: instagram.com/da_astafieva/

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    Джерело: Табло ID

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