«Океан Ельзи» презентовали третий сингл за год



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Новая композиция Святослава Вакарчука называется «Скільки нас»

Совсем скоро, на День Независимости Украины, украинская группа «Океан Ельзи» выступит НСК «Олимпийский». Пока поклонники скупают билеты на концерт любимого коллектива, фронтмент группы Святослав Вакарчук опубликовал новый сингл в сети. По словам Вакарчука, песня заставит каждого слушателя пофилософствовать.

«Обычно мы рассказываем о чем именно новая песня, что же хотели этим сказать и что должен услышать слушатель. Мы так делать не будем. Ниже - текст песни, в нем все это есть. Почти все. Единственное, что каждый сам должен выбрать для себя, какой знак поставить в конце «сколько нас» - «?» или «!» - говорится в описании к треку.

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