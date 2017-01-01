Оксана Марченко в новой передаче построит дома нуждающимся семьям

На украинских экранах стартует новый увлекательный телепроект

2 декабря на телеканале «Интер» стартует проект «Время строить». Героями передачи станут четыре неблагополучные украинские семьи, каждая из которых строит себе дом. В результате они получат жилье своей мечты, сообщает «Главком». «Иногда небольшого толчка достаточно, чтобы кардинально преобразовать

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На украинских экранах стартует новый увлекательный телепроект

2 декабря на телеканале «Интер» стартует проект «Время строить». Героями передачи станут четыре неблагополучные украинские семьи, каждая из которых строит себе дом. В результате они получат жилье своей мечты, сообщает «Главком».

«Иногда небольшого толчка достаточно, чтобы кардинально преобразовать жизнь. В проекте «Время строить» мы делаем невероятное – то, что могло никогда не случиться с этими семьями. Наш проект об абсолютной любви – когда ничего не ждешь взамен – рассказывает ведущая Оксана Марченко. – Я мечтала о нем давно, и он должен был для меня стать если не финишем телевизионной карьеры, то каким-то очень важным ее этапом. Работать пришлось в бешеном ритме, зато от результата получала невероятное удовольствие».

Она отметила, что в ходе отбора героев передачи была проведена колоссальная работа. Ведь авторам проекта нужно было убедиться в частности и порядочности этих людей.

«Я очень хорошо знаю, что значит строить, потому что волею судеб уже 15 лет занимаюсь архитектурой и дизайном – это одно из направлений семейного бизнеса. Следовательно, понимаю процесс изнутри, и было интересно, насколько оперативно смогут работать строители», - говорит Марченко.