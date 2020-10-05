Олега Винника изгнали из «Танцев со звездами». Что случилось



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Олег Винник и Алена Шоптенко

Из-за коронавируса пара снова не смогла выйти на паркет.

В шестом эфире проекта «Танцы со зведами» неожиданно покинула шоу пара Олега Винника и Алены Шоптенко.

Так, на прошлой неделе участники не смогли выступить на паркете из-за заболеваемости коронавирусом. Из-за самочувствия пара снова не смогла показать свои танцевальные способности. По правилам шоу, если участник дважды не танцует — его ждет дисквалификация. К сожалению, Олег и Елена вынуждены покинуть проект.

«Я абсолютно согласен с вердиктом, потому что закон есть закон и так должно быть. Не хотелось бы, чтобы таким образом, но это так. Хочу сказать, что этот проект очень крутой. Для меня это был огромный экзамен и обучение. Хочу поблагодарить всех, кто работает над этим шоу, Леночка, тебе. Ты многое мне дала на паркете. Я понял, что такое танцы и это круто, очень круто. Судьи, спасибо за ваши комментарии и критику. Спасибо вам большое за эту науку. Спасибо всем, кто за меня голосовал, а я знаю, что меня голосовало очень много людей», - прокомментировал Олег Винник.

По решению Олега Винника, все голоса зрителей за их пару он отдает Ольге Фреймут и Илье Падзине.

Кроме того, в зону риска попали: Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко, а также Тарас Цимбалюк и Яна Заец. Впрочем, в шаге от вылета зрители спасли звезду сериала «Папик». Проект оставили Тарас и Яна.

«Хочу обратиться к зрителям, которые поддерживали нашу пару. Мы вам очень благодарны. Спасибо моей партнерше Яне, которая меня терпела и она большая молодец, она чемпионка, тянула меня. Благодаря ей шесть эфиров — это и так большой для меня шаг», - прокомментировал вылет Тарас.

Со своей стороны, Яна Заец поблагодарила паркет за возвращение, судьям за оценки и команде проекта.