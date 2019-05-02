Ольга Фреймут впервые показала, как выглядит в купальнике



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Звезда восхитила сеть своей фигурой

Украинская телеведущая Оля Фреймут, которая отдыхает с семьей в солнечной Турции, сделала то, чего обычно никогда не делает - выложила в Instagram фото в купальнике.

Мама трех детей в светлом цельном купальнике закрыла собой своего мужа Владимира. Отметим отличную форму телеведущей, которая выглядит младше своих лет.

Подписчики Оли пришли в восторг от прекрасной формы телеведущей и засыпали звезду восхищенными комментариями.

«Ну шикарная женщина, трое детей, а выглядит, как девочка Оля!», «Кажется Вы застыли во времени! Вы-прекрасные», «Олюшка хорошенькая, как девочка, да человек ничто себе, хорошие», пишут поклонники в сети.

Ранее сообщалось, что Фреймут представила новую книгу «Про любов». Это сборник коротких историй про любовь от 12 мировых классиков литературы (А. Кристи, О. Уайльд, О. Генри, Ф. Раневская, А. Чехов и другие) и 12 эссе от самой Оли.

Фреймут отметила что готовила книгу два года и считает ее уникальной, так как подобных сборников в мире больше нет.



