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    Шоу-биз

    Ольга Фреймут впервые показала, как выглядит в купальнике

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    Ольга Фреймут впервые показала, как выглядит в купальнике

    Звезда восхитила сеть своей фигурой

    Украинская телеведущая Оля Фреймут, которая отдыхает с семьей в солнечной Турции, сделала то, чего обычно никогда не делает - выложила в Instagram фото в купальнике.

    Мама трех детей в светлом цельном купальнике закрыла собой своего мужа Владимира. Отметим отличную форму телеведущей, которая выглядит младше своих лет.

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    Подписчики Оли пришли в восторг от прекрасной формы телеведущей и засыпали звезду восхищенными комментариями.

    «Ну шикарная женщина, трое детей, а выглядит, как девочка Оля!», «Кажется Вы застыли во времени! Вы-прекрасные», «Олюшка хорошенькая, как девочка, да человек ничто себе, хорошие», пишут поклонники в сети.

    Ранее сообщалось, что Фреймут представила новую книгу «Про любов». Это сборник коротких историй про любовь от 12 мировых классиков литературы (А. Кристи, О. Уайльд, О. Генри, Ф. Раневская, А. Чехов и другие) и 12 эссе от самой Оли.

    Фреймут отметила что готовила книгу два года и считает ее уникальной, так как подобных сборников в мире больше нет. 

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    Ольга Фреймут телеведущая
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