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    Ольга Сумская рассказала всю правду про отношения со старшей сестрой

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    Ольга Сумская рассказала всю правду про отношения со старшей сестрой
    Фото из открытых источников.

    Как прошёл День Рождения мамы Ольги и Наталии Сумских

    Заслуженная актриса Украины Ольга Сумская в интервью программы «Світське життя» опровергла слухи о том, что они не общаются со своей старшей сестрой – Наталией. «Она сейчас главная прима в театре имени Франка, и у неё очень плотный график поэтому мы редко общаемся и поздравляли мамулю поочередно» – комментирует Ольга.

    Ольга Сумская с мамой. Фото из открытых источников.

    Ольга Сумская с мамой. Фото из открытых источников.

    Катерина Осадчая поинтересовалась как прошёл 88-ой день рождение мамы Ольги Сумской. По словам актрисы, её мама захотела выглядеть на все сто, поэтому Ольга сделала для мамы макияж и прическу своими руками: «Она сразу перевоплощается в другого человека и года куда-то уходят» – говорит Ольга. Сумская поделилась, что они с мамой порадовали аудиторию тем, что вышли в прямой эфир в Facebook и Instagram, от чего мама была в полном восторге.

    Напомним, ранее актриса в своем Инстаграме опубликовала архивные фото начала 1990-х со съемок фильма «Иордань» режиссера Александра Игнатуши, где она сыграла одну из главных ролей.

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    Теги: Facebook актриса Ольга Сумская
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    Ольга Сумская рассказала всю правду про отношения со старшей сестрой