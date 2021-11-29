Ольга Сумская рассказала всю правду про отношения со старшей сестрой

Как прошёл День Рождения мамы Ольги и Наталии Сумских

Заслуженная актриса Украины Ольга Сумская в интервью программы «Світське життя» опровергла слухи о том, что они не общаются со своей старшей сестрой – Наталией. «Она сейчас главная прима в театре имени Франка, и у неё очень плотный график поэтому мы редко общаемся и поздравляли мамулю поочередно» – комментирует Ольга.

Ольга Сумская с мамой. Фото из открытых источников.

Катерина Осадчая поинтересовалась как прошёл 88-ой день рождение мамы Ольги Сумской. По словам актрисы, её мама захотела выглядеть на все сто, поэтому Ольга сделала для мамы макияж и прическу своими руками: «Она сразу перевоплощается в другого человека и года куда-то уходят» – говорит Ольга. Сумская поделилась, что они с мамой порадовали аудиторию тем, что вышли в прямой эфир в Facebook и Instagram, от чего мама была в полном восторге.

Напомним, ранее актриса в своем Инстаграме опубликовала архивные фото начала 1990-х со съемок фильма «Иордань» режиссера Александра Игнатуши, где она сыграла одну из главных ролей.