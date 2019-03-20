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    Шоу-биз

    Натали Портман рассказала о сложностях работы астронавткой NASA в новом фильме

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    Натали Портман - Натали Портман рассказала о сложностях работы астронавткой NASA в новом фильме
    Натали Портман

    Вместе со знаменитой актрисой в картине снялись Дэн Стивенс, Джон Хэмм, Зази Битц и Эллен Берстин.

    В сети появился трейлер фантастической драмы «Бледная синяя точка» с 37-летней Натали Портман в главной роли. Этой весной украинские зрители запомнили ее в образе певицы в фильме «Голос люкс», а в новом проекте Натали погрузилась к мир покорителей космоса.

    В фильме Портман играет астронавта NASA по имени Люси. Героиня возвращается на Землю после продолжительной миссии в космосе. Дома ее ждет семья, и со стороны кажется, что все идеально, но не для Люси. Ей трудно привыкать к обычной жизни.

    Режиссером картины стал Ной Хоули, снявший сериалы «Фарго» и «Легион». В своем новом фильме он показывает, как космонавт после долгого пребывания в космосе теряет связь с реальным миром.

     

     

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