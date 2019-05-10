Опубликованы кадры пятого эпизода финального сезона «Игры престолов»



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HBO

Пятая серия «Игры престолов» выйдет на экраны 12 мая и станет пока что самой длинной за весь восьмой сезон

До выхода предпоследнего эпизода восьмого сезона «Игры престолов» несколько дней. HBO отлично понимает нетерпение фанатов сериала, поэтому приоткрывает завесу тайны. Вслед за тизером серии в сети появились кадры из нее.

Борьба за Железный трон идет полным ходом, и все движется к тому, что эта война для многих героев станет последней. Дейенерис скорбит об убитом драконе Рейгале, а Джон Сноу, Тирион Ланнистер и Давос Сиворт стоят со своей армией у Королевской Гавани. Серсея не собирается сдаваться.

Пятая серия «Игры престолов» выйдет на экраны 12 мая и станет пока что самой длинной за весь восьмой сезон. Зрители будут наблюдать за развитием сюжета около 80 минут.



