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    Шоу-биз

    Опубликованы кадры пятого эпизода финального сезона «Игры престолов»

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    HBO - Опубликованы кадры пятого эпизода финального сезона «Игры престолов»
    HBO

    Пятая серия «Игры престолов» выйдет на экраны 12 мая и станет пока что самой длинной за весь восьмой сезон

    До выхода предпоследнего эпизода восьмого сезона «Игры престолов» несколько дней. HBO отлично понимает нетерпение фанатов сериала, поэтому приоткрывает завесу тайны. Вслед за тизером серии в сети появились кадры из нее.

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    Опубликованы кадры пятого эпизода финального сезона «Игры престолов»
    Опубликованы кадры пятого эпизода финального сезона «Игры престолов»
    Опубликованы кадры пятого эпизода финального сезона «Игры престолов»
    Опубликованы кадры пятого эпизода финального сезона «Игры престолов»
    Опубликованы кадры пятого эпизода финального сезона «Игры престолов»
    Опубликованы кадры пятого эпизода финального сезона «Игры престолов»
    Опубликованы кадры пятого эпизода финального сезона «Игры престолов»
    Опубликованы кадры пятого эпизода финального сезона «Игры престолов»
    Опубликованы кадры пятого эпизода финального сезона «Игры престолов»
    HBO

    Борьба за Железный трон идет полным ходом, и все движется к тому, что эта война для многих героев станет последней. Дейенерис скорбит об убитом драконе Рейгале, а Джон Сноу, Тирион Ланнистер и Давос Сиворт стоят со своей армией у Королевской Гавани. Серсея не собирается сдаваться.

    Пятая серия «Игры престолов» выйдет на экраны 12 мая и станет пока что самой длинной за весь восьмой сезон. Зрители будут наблюдать за развитием сюжета около 80 минут.

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    Игра престолов
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