Осторожно, спойлер: Джейме Ланнистер может не выжить в восьмом сезоне «Игры престолов»



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Стали известны подробности третьего эпизода фэнтазийной саги

В Сети появился фрагмент сценария третьей серии восьмого сезона «Игры престолов», где содержатся намеки на события, которые будут происходить. Судя по описанию, одного из героев может ждать смерть, а другого, напротив, звон свадебных колоколов.

Десница королевы Серсеи Квиберн приходит к своей госпоже с известием, что на Уинтерфелл напали и армия Дейенерис и Джона понесла большие потери. Эта новость вызывает у Серсеи довольную улыбку.

Десница также сообщает, что войска Ланнистера присоединились к битве при Уинтерфелле и Серся интересуется, выжил ли Джейме. На это Квиберн отвечает, что не знает. «Тебе и не следовало бы об этом знать», - замечает королева.

В следующей сцене к Серсее прибывает Эурон Грейджой по прозвищу Вороний Глаз. Он сообщает ей, что наемный отряд «Золотые мечи» успешно захватил Штормовой Предел и вся армия собралась там.

Он заявляет Серсее, что желает, наконец-то, получить свое вознаграждение и они незамедлительно должны обвенчаться. Серсея скрепя сердце дает свое согласие.

Этот брак для королевств не сулит ничего хорошего, но с учетом того, что это последняя «игра», возможно и не будет иметь слишком большие последствия. Как отмечает издание Ibtimes, желание Серсеи, чтобы Джейме Ланнистер был мертв, слишком даже для нее, ведь он был ее единственной поддержкой.



