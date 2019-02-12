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    Шоу-биз

    Отец Кайли и Кендалл Дженнер, ставший женщиной, решил узаконить отношения с моделью-трансгендером

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    Кейтлин Дженнер - Отец Кайли и Кендалл Дженнер, ставший женщиной, решил узаконить отношения с моделью-трансгендером
    Кейтлин Дженнер

    Кейтлин Дженнер готовится к свадьбе с Софи Хатчинс

    Глава популярного во всем мире семейства Кардашьян Брюс Дженнер – 24 года прожил в браке с Крис Кардашьян, но три года назад понял, что нужно что-то менять. Он развелся с женой, а затем сменил пол в 2017 году. Теперь она – Кейтлин Дженнер и является лицом известного бренда косметики.

    Кроме того, уже два года 69-летняя Кейтлин о встречается с 21-летней моделью Софией Хатчинс, которая тоже не так давно сменила пол. Ранее она была парнем по имени Скотт. По некоторым данным, влюбленные решили, что готовы узаконить свои отношения.

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    Отец Кайли и Кендалл Дженнер, ставший женщиной, решил узаконить отношения с моделью-трансгендером
    Отец Кайли и Кендалл Дженнер, ставший женщиной, решил узаконить отношения с моделью-трансгендером
    Отец Кайли и Кендалл Дженнер, ставший женщиной, решил узаконить отношения с моделью-трансгендером
    Отец Кайли и Кендалл Дженнер, ставший женщиной, решил узаконить отношения с моделью-трансгендером
    Отец Кайли и Кендалл Дженнер, ставший женщиной, решил узаконить отношения с моделью-трансгендером
    Отец Кайли и Кендалл Дженнер, ставший женщиной, решил узаконить отношения с моделью-трансгендером
    Отец Кайли и Кендалл Дженнер, ставший женщиной, решил узаконить отношения с моделью-трансгендером
    Отец Кайли и Кендалл Дженнер, ставший женщиной, решил узаконить отношения с моделью-трансгендером
    Отец Кайли и Кендалл Дженнер, ставший женщиной, решил узаконить отношения с моделью-трансгендером
    Отец Кайли и Кендалл Дженнер, ставший женщиной, решил узаконить отношения с моделью-трансгендером
    Отец Кайли и Кендалл Дженнер, ставший женщиной, решил узаконить отношения с моделью-трансгендером
    Отец Кайли и Кендалл Дженнер, ставший женщиной, решил узаконить отношения с моделью-трансгендером
    Отец Кайли и Кендалл Дженнер, ставший женщиной, решил узаконить отношения с моделью-трансгендером
    Отец Кайли и Кендалл Дженнер, ставший женщиной, решил узаконить отношения с моделью-трансгендером
    instagram.com/hutchins_sophia/

    Напомним, Уильям Брюс Дженнер в прошлом спортсмен-легкоатлет, который завоевал золотую медаль на Панамериканских играх в 1975 году и Олимпийских играх 1976 года в Монреале, установив мировой рекорд, который оставался непреодоленным до 1980 года. Позже снимался в различных телефильмах и передачах.

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