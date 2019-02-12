Отец Кайли и Кендалл Дженнер, ставший женщиной, решил узаконить отношения с моделью-трансгендером



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Кейтлин Дженнер

Кейтлин Дженнер готовится к свадьбе с Софи Хатчинс

Глава популярного во всем мире семейства Кардашьян Брюс Дженнер – 24 года прожил в браке с Крис Кардашьян, но три года назад понял, что нужно что-то менять. Он развелся с женой, а затем сменил пол в 2017 году. Теперь она – Кейтлин Дженнер и является лицом известного бренда косметики.

Кроме того, уже два года 69-летняя Кейтлин о встречается с 21-летней моделью Софией Хатчинс, которая тоже не так давно сменила пол. Ранее она была парнем по имени Скотт. По некоторым данным, влюбленные решили, что готовы узаконить свои отношения.

Напомним, Уильям Брюс Дженнер в прошлом спортсмен-легкоатлет, который завоевал золотую медаль на Панамериканских играх в 1975 году и Олимпийских играх 1976 года в Монреале, установив мировой рекорд, который оставался непреодоленным до 1980 года. Позже снимался в различных телефильмах и передачах.



