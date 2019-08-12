Папарацци засняли пышные формы самой молодой миллиардерши в бикини на яхте в Италии



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Кайли Дженнер instagram.com/kyliejenner/

Аренда яхты стоит $1,2 миллиона в неделю

Знаменитая светская львица Кайли Дженнер отмечает 22-й день рождения на побережье Амальфи на роскошной яхте стоимостью $250 ммллмонов. К ее празднованию присоединился ее парень Трэвис Скотт, дочь Сторми, сестра Кортни Кардашьян и мама Крис Дженнер.

Аренда яхты стоит $1,2 миллиона в неделю, она способна комфортно разместить десятки гостей. Известно, что это 300-футовое судно, в котором 22 комнаты, включая три ВИПа, спа-салоны, кинотеатр, тренажерный зал, палубный бассейн, открытый бар, две вертолётные площадки и обслуживание экипажем.

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