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    Шоу-биз

    Папарацци засняли пышные формы самой молодой миллиардерши в бикини на яхте в Италии

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    <p>Кайли Дженнер</p> <p>instagram.com/kyliejenner/</p> - Папарацци засняли пышные формы самой молодой миллиардерши в бикини на яхте в Италии

    Кайли Дженнер

    instagram.com/kyliejenner/

    Аренда яхты стоит $1,2 миллиона в неделю

    Знаменитая светская львица Кайли Дженнер отмечает 22-й день рождения на побережье Амальфи на роскошной яхте стоимостью $250 ммллмонов. К ее празднованию присоединился ее парень Трэвис Скотт, дочь Сторми, сестра Кортни Кардашьян и мама Крис Дженнер.

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    Папарацци засняли пышные формы самой молодой миллиардерши в бикини на яхте в Италии
    Папарацци засняли пышные формы самой молодой миллиардерши в бикини на яхте в Италии
    Папарацци засняли пышные формы самой молодой миллиардерши в бикини на яхте в Италии
    Папарацци засняли пышные формы самой молодой миллиардерши в бикини на яхте в Италии
    Папарацци засняли пышные формы самой молодой миллиардерши в бикини на яхте в Италии
    Папарацци засняли пышные формы самой молодой миллиардерши в бикини на яхте в Италии
    Папарацци засняли пышные формы самой молодой миллиардерши в бикини на яхте в Италии
    Папарацци засняли пышные формы самой молодой миллиардерши в бикини на яхте в Италии
    instagram.com/kyliejenner/

    Аренда яхты стоит $1,2 миллиона в неделю, она способна комфортно разместить десятки гостей. Известно, что это 300-футовое судно, в котором 22 комнаты, включая три ВИПа, спа-салоны, кинотеатр, тренажерный зал, палубный бассейн, открытый бар, две вертолётные площадки и обслуживание экипажем.

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