Пенелопа Крус представила бриллиантовые украшения



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пенелопа Крус Фото: instagram.com/penelopecruzoficial/

Кинозвезда представила свою новую коллекцию

45-летняя Пенелопа Крус выпустила линию с брендом Swarovski. Она рассказала, что коллекция поступит в продажу сегодня.Об этом супруга Хавьера Бардема сообщила в Instagram. Брюнетка опубликовала собственный портретный снимок в украшениях из новой коллекции.

Недавно Пенелопа Крус выбрала платье из «жидкого металла» для появления на премьере. Ранее она сходила на ланч с мамой и братом. Актриса в монохромном образе показала очень худые ноги.