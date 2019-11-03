Пенелопа Крус представила бриллиантовые украшения
Пенелопа Крус
Фото: instagram.com/penelopecruzoficial/
Кинозвезда представила свою новую коллекцию
45-летняя Пенелопа Крус выпустила линию с брендом Swarovski. Она рассказала, что коллекция поступит в продажу сегодня.Об этом супруга Хавьера Бардема сообщила в Instagram. Брюнетка опубликовала собственный портретный снимок в украшениях из новой коллекции.
Недавно Пенелопа Крус выбрала платье из «жидкого металла» для появления на премьере. Ранее она сходила на ланч с мамой и братом. Актриса в монохромном образе показала очень худые ноги.