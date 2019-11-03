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    Шоу-биз

    Пенелопа Крус представила бриллиантовые украшения

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    <p>Пенелопа Крус</p> <p>Фото: instagram.com/penelopecruzoficial/</p> - Пенелопа Крус представила бриллиантовые украшения

    Пенелопа Крус

    Фото: instagram.com/penelopecruzoficial/

    Кинозвезда представила свою новую коллекцию

    45-летняя Пенелопа Крус выпустила линию с брендом Swarovski. Она рассказала, что коллекция поступит в продажу сегодня.Об этом супруга Хавьера Бардема сообщила в Instagram. Брюнетка опубликовала собственный портретный снимок в украшениях из новой коллекции.

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    Пенелопа Крус представила бриллиантовые украшения
    Пенелопа Крус представила бриллиантовые украшения
    Пенелопа Крус представила бриллиантовые украшения
    Пенелопа Крус представила бриллиантовые украшения
    Пенелопа Крус представила бриллиантовые украшения
    Пенелопа Крус представила бриллиантовые украшения
    Пенелопа Крус представила бриллиантовые украшения
    Пенелопа Крус представила бриллиантовые украшения
    Пенелопа Крус представила бриллиантовые украшения
    Пенелопа Крус представила бриллиантовые украшения
    Пенелопа Крус представила бриллиантовые украшения
    Пенелопа Крус представила бриллиантовые украшения
    Пенелопа Крус представила бриллиантовые украшения
    Пенелопа Крус представила бриллиантовые украшения
    Пенелопа Крус представила бриллиантовые украшения
    Пенелопа Крус представила бриллиантовые украшения
    Пенелопа Крус представила бриллиантовые украшения
    Пенелопа Крус представила бриллиантовые украшения
    Пенелопа Крус представила бриллиантовые украшения
    Пенелопа Крус представила бриллиантовые украшения
    Пенелопа Крус представила бриллиантовые украшения
    Пенелопа Крус представила бриллиантовые украшения
    Пенелопа Крус представила бриллиантовые украшения
    Пенелопа Крус представила бриллиантовые украшения
    Пенелопа Крус представила бриллиантовые украшения
    Пенелопа Крус представила бриллиантовые украшения
    Пенелопа Крус представила бриллиантовые украшения
    Пенелопа Крус представила бриллиантовые украшения
    Пенелопа Крус представила бриллиантовые украшения
    Пенелопа Крус представила бриллиантовые украшения
    Пенелопа Крус представила бриллиантовые украшения
    Пенелопа Крус представила бриллиантовые украшения
    Пенелопа Крус представила бриллиантовые украшения

    Недавно Пенелопа Крус выбрала платье из «жидкого металла» для появления на премьере. Ранее она сходила на ланч с мамой и братом. Актриса в монохромном образе показала очень худые ноги.

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    актриса Пенелопа Крус Instagram
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