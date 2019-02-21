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    Шоу-биз

    Пенелопе Крус вызывали скорую помощь во время съемок фильма «Лабиринты прошлого»

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    Пенелопа Крус - Пенелопе Крус вызывали скорую помощь во время съемок фильма «Лабиринты прошлого»
    Пенелопа Крус

    Актриса так вжилась в роль, что на самом деле почувствовала недомогание.

    Пенелопа Крус сыграла главную роль в фильме «Лабиринты прошлого», который ранее открывал «Каннский кинофестиваль» 2018 года. По словам актрисы, она хотела сыграть в фильме, но во время съёмок не могла дождаться конца дня, потому что роль оказалась сложной в эмоциональном плане.

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    Пенелопе Крус вызывали скорую помощь во время съемок фильма «Лабиринты прошлого»
    Пенелопе Крус вызывали скорую помощь во время съемок фильма «Лабиринты прошлого»
    Пенелопе Крус вызывали скорую помощь во время съемок фильма «Лабиринты прошлого»
    Пенелопе Крус вызывали скорую помощь во время съемок фильма «Лабиринты прошлого»
    Пенелопе Крус вызывали скорую помощь во время съемок фильма «Лабиринты прошлого»
    Пенелопе Крус вызывали скорую помощь во время съемок фильма «Лабиринты прошлого»
    Пенелопе Крус вызывали скорую помощь во время съемок фильма «Лабиринты прошлого»
    Пенелопе Крус вызывали скорую помощь во время съемок фильма «Лабиринты прошлого»
    Пенелопе Крус вызывали скорую помощь во время съемок фильма «Лабиринты прошлого»
    Пенелопе Крус вызывали скорую помощь во время съемок фильма «Лабиринты прошлого»
    Пенелопе Крус вызывали скорую помощь во время съемок фильма «Лабиринты прошлого»
    Пенелопе Крус вызывали скорую помощь во время съемок фильма «Лабиринты прошлого»

    Фильм рассказывает о Лауре, которая приезжает в Испанию на свадьбу сестры. Там она встречает бывшего возлюбленного, а ее дочь похищают. Именно эмоциональные моменты, связанные с исчезновением ребенка, повлияли на самочувствие Пенелопы Крус. Актриса должна была сыграть сцену панической атаки в машине, и после многочисленных дублей Пенелопе стало плохо.

    «Я думаю, что в какой-то момент я реально стала чувствовать недостаток кислорода, так что уровень сахара у меня сильно повысился, а кровяное давление, наоборот, упало. Так что как только я вышла из машины, меня ждала скорая помощь», - рассказала Пенелопа Крус.

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    актриса Каннский кинофестиваль Пенелопа Крус
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