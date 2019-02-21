Пенелопе Крус вызывали скорую помощь во время съемок фильма «Лабиринты прошлого»



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Пенелопа Крус

Актриса так вжилась в роль, что на самом деле почувствовала недомогание.

Пенелопа Крус сыграла главную роль в фильме «Лабиринты прошлого», который ранее открывал «Каннский кинофестиваль» 2018 года. По словам актрисы, она хотела сыграть в фильме, но во время съёмок не могла дождаться конца дня, потому что роль оказалась сложной в эмоциональном плане.

Фильм рассказывает о Лауре, которая приезжает в Испанию на свадьбу сестры. Там она встречает бывшего возлюбленного, а ее дочь похищают. Именно эмоциональные моменты, связанные с исчезновением ребенка, повлияли на самочувствие Пенелопы Крус. Актриса должна была сыграть сцену панической атаки в машине, и после многочисленных дублей Пенелопе стало плохо.

«Я думаю, что в какой-то момент я реально стала чувствовать недостаток кислорода, так что уровень сахара у меня сильно повысился, а кровяное давление, наоборот, упало. Так что как только я вышла из машины, меня ждала скорая помощь», - рассказала Пенелопа Крус.

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