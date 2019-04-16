Первый эпизод нового сезона «Игры престолов» установил рекорд по просмотрам



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instagram / gameofthrones

Телеканал HBO достиг нового результата.

Первая серия долгожданного финального сезона сериала «Игра престолов» собрала у экранов телевизоров 17,4 млн зрителей по всему миру. Телеканал HBO перебил установленный в июле 2017 года рекорд, тогда заключительную серию седьмого сезона в день выхода посмотрели 16,9 млн человек.

По данным Variety, первую серию саги восьмого сезона по кабельному телевидению посмотрели порядка 11,8 млн зрителей, остальные воспользовались сервисами HBOGO и HBO NOW. Руководство телеканала отмечает, что число пользователей онлайн-платформ HBO увеличилось на 50%.

Стоит отметить, что шоу получило невероятную популярность с моменты выхода. Так, по данным ТВ-гиганта, зрителями первого сезона были 9,3 млн человек, а пять сезонов спустя их число возросло на 16, 5 млн.