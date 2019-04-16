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    Шоу-биз

    Первый эпизод нового сезона «Игры престолов» установил рекорд по просмотрам

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    instagram / gameofthrones - Первый эпизод нового сезона «Игры престолов» установил рекорд по просмотрам
    instagram / gameofthrones

    Телеканал HBO достиг нового результата.

    Первая серия долгожданного финального сезона сериала «Игра престолов» собрала у экранов телевизоров 17,4 млн зрителей по всему миру. Телеканал HBO перебил установленный в июле 2017 года рекорд, тогда заключительную серию седьмого сезона в день выхода посмотрели 16,9 млн человек.

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    Первый эпизод нового сезона «Игры престолов» установил рекорд по просмотрам
    Первый эпизод нового сезона «Игры престолов» установил рекорд по просмотрам
    Первый эпизод нового сезона «Игры престолов» установил рекорд по просмотрам
    Первый эпизод нового сезона «Игры престолов» установил рекорд по просмотрам
    Первый эпизод нового сезона «Игры престолов» установил рекорд по просмотрам
    Первый эпизод нового сезона «Игры престолов» установил рекорд по просмотрам
    Первый эпизод нового сезона «Игры престолов» установил рекорд по просмотрам
    Первый эпизод нового сезона «Игры престолов» установил рекорд по просмотрам
    Первый эпизод нового сезона «Игры престолов» установил рекорд по просмотрам
    Первый эпизод нового сезона «Игры престолов» установил рекорд по просмотрам
    instagram / gameofthrones

    По данным Variety, первую серию саги восьмого сезона по кабельному телевидению посмотрели порядка 11,8 млн зрителей, остальные воспользовались сервисами HBOGO и HBO NOW. Руководство телеканала отмечает, что число пользователей онлайн-платформ HBO увеличилось на 50%.

    Стоит отметить, что шоу получило невероятную популярность с моменты выхода. Так, по данным ТВ-гиганта, зрителями первого сезона были 9,3 млн человек, а пять сезонов спустя их число возросло на 16, 5 млн.

     

    Игра престолов рекорды
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