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    Шоу-биз

    Певец Монатик романтично поздравил жену с годовщиной свадьбы (фото)

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    Певец Монатик с женой - Певец Монатик романтично поздравил жену с годовщиной свадьбы (фото)
    Певец Монатик с женой
    instagram.com/monatik_official/

    Супруги отпраздновали «деревянную» свадьбу

    Украинский мультиартист Дмитрий Монатик предпочитает не выставлять напоказ свою личную жизнь - так, лиц его двоих сыновей поклонники до сих пор не видели. Лишь недавно он немного рассказал о своей свадьбе с женой Ириной - как оказалось, она была очень простой и скромной, пара расписалась и посидела в ресторане лишь вдвоем. А 1 июля у них был юбилей супружеской жизни - так называемая «деревянная» свадьба, пять лет в браке.

    В годовщину свадьбы Дмитрий и Ирина поздравили друг друга в соцсетях, оставив трогательные послания. Пара опубликовала в Instagram снимки с фигурками - мини-копиями их самих, которые им подарили на годовщину.

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    Певец Монатик романтично поздравил жену с годовщиной свадьбы (фото)
    Певец Монатик романтично поздравил жену с годовщиной свадьбы (фото)
    instagram.com/monatik_official/

    «Сегодня V лет нашему законному союзу с моей восхитительной I.V., а уж незаконному сколько... Как и в первый день смотрим вверх, мечтаем еще мощнее... как и в первый день люблю тебя больше жизни, моя Ирина. Как и в первый день, благодарю за эти чувства, эмоции и крылья! А за пацанов, наших, боготворю и фанатею» - душевно написал Монатик.

    Жена музыканта также не стала сдерживать эмоций в этот день.

    «Люблю тебя, мужчина моей мечты, мой лучший друг и лучший папа. Мечтаю встретить бриллиантовую свадьбу вместе. Деревянная уже позади», - призналась Ирина.

    Растроганные поклонники засыпали пару поздравлениями и душевными пожеланиями в комментариях.

    «Искренние поздравления! Пусть Ваша любовь будет как #вечность! Вы- светлые, искренние и неземные люди!», «Искренне поздравляем и желаем крепкого и верного союза», «Вы невероятные», - пишут восторженные поклонники пары.

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    Монатик
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