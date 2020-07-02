Певец Монатик романтично поздравил жену с годовщиной свадьбы (фото)



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Певец Монатик с женой instagram.com/monatik_official/

Супруги отпраздновали «деревянную» свадьбу

Украинский мультиартист Дмитрий Монатик предпочитает не выставлять напоказ свою личную жизнь - так, лиц его двоих сыновей поклонники до сих пор не видели. Лишь недавно он немного рассказал о своей свадьбе с женой Ириной - как оказалось, она была очень простой и скромной, пара расписалась и посидела в ресторане лишь вдвоем. А 1 июля у них был юбилей супружеской жизни - так называемая «деревянная» свадьба, пять лет в браке.

В годовщину свадьбы Дмитрий и Ирина поздравили друг друга в соцсетях, оставив трогательные послания. Пара опубликовала в Instagram снимки с фигурками - мини-копиями их самих, которые им подарили на годовщину.

«Сегодня V лет нашему законному союзу с моей восхитительной I.V., а уж незаконному сколько... Как и в первый день смотрим вверх, мечтаем еще мощнее... как и в первый день люблю тебя больше жизни, моя Ирина. Как и в первый день, благодарю за эти чувства, эмоции и крылья! А за пацанов, наших, боготворю и фанатею» - душевно написал Монатик.

Жена музыканта также не стала сдерживать эмоций в этот день.

«Люблю тебя, мужчина моей мечты, мой лучший друг и лучший папа. Мечтаю встретить бриллиантовую свадьбу вместе. Деревянная уже позади», - призналась Ирина.

Растроганные поклонники засыпали пару поздравлениями и душевными пожеланиями в комментариях.

«Искренние поздравления! Пусть Ваша любовь будет как #вечность! Вы- светлые, искренние и неземные люди!», «Искренне поздравляем и желаем крепкого и верного союза», «Вы невероятные», - пишут восторженные поклонники пары.

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