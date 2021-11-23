Певица Луна сказала в интервью Собчак, что считает Крым украинским

Луна – украинская певица и автор песен, а также модель и фотограф

Луна сказала Собчак, что «у нее же нет задачи угодить всем русским гражданам»

Украинская певица Кристина Герасимова, известная под псевдонимом Луна, сказала в интервью Ксении Собчак, что считает Крым украинским.

«Я говорю, что Крым – это Украина. В моем понимании это место, куда я с самого детства ездила с мамой, папой. Мы отдыхали в Гурзуфе, я помню дачу Чехова, Алушту (...) Как я могу считать иначе? Для меня это так», – сказала Луна.

Луна сказала Собчак, что «у нее же нет задачи угодить всем русским гражданам».

«А мои слушатели не имеют ко мне претензий на этот счет», – сообщила Луна.

Певица также сообщила, что является «киевлянкой в нескольких поколениях» и не планирует постоянно жить в России.

Луна – украинская певица и автор песен, а также модель и фотограф. Певица выпустила четыре студийных альбома и два EP. С 2018 года является продюсером одноименного музыкального проекта «Луна».

Джерело: Радіо Свобода