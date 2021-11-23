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    Певица Луна сказала в интервью Собчак, что считает Крым украинским

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    Луна &ndash; украинская певица и автор песен, а также модель и фотограф - Певица Луна сказала в интервью Собчак, что считает Крым украинским
    Луна – украинская певица и автор песен, а также модель и фотограф
    Фото: viva.ua

    Луна сказала Собчак, что «у нее же нет задачи угодить всем русским гражданам»

    Украинская певица Кристина Герасимова, известная под псевдонимом Луна, сказала в интервью Ксении Собчак, что считает Крым украинским.

    «Я говорю, что Крым – это Украина. В моем понимании это место, куда я с самого детства ездила с мамой, папой. Мы отдыхали в Гурзуфе, я помню дачу Чехова, Алушту (...) Как я могу считать иначе? Для меня это так», – сказала Луна.

    Луна сказала Собчак, что «у нее же нет задачи угодить всем русским гражданам».

    «А мои слушатели не имеют ко мне претензий на этот счет», – сообщила Луна.

    Певица также сообщила, что является «киевлянкой в нескольких поколениях» и не планирует постоянно жить в России.

    Луна – украинская певица и автор песен, а также модель и фотограф. Певица выпустила четыре студийных альбома и два EP. С 2018 года является продюсером одноименного музыкального проекта «Луна».

    Джерело: Радіо Свобода

    Теги: Крым Россия Ксения Собчак
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    Певица Луна сказала в интервью Собчак, что считает Крым украинским