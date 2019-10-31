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    Шоу-биз

    Plus-size модель Эшли Грэм показала эффективное упражнение для беременных

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    <p>Эшли Грэм</p> <p>instagram / ashleygraham</p> - Plus-size модель Эшли Грэм показала эффективное упражнение для беременных

    Эшли Грэм

    instagram / ashleygraham

    Несмотря на свое положение, модель не отказывается от активных занятий спортом

    32-летняя Эшли Грэм ждет первенца. Малыш звезды появится на свет уже совсем скоро, но будущая мама по‑прежнему посещает тренажерный зал. Инструктор по фитнесу показала, как проходят тренировки Эшли. На кадрах в Instagram stories модель выглядит очень довольной.

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    Plus-size модель Эшли Грэм показала эффективное упражнение для беременных
    Plus-size модель Эшли Грэм показала эффективное упражнение для беременных
    Plus-size модель Эшли Грэм показала эффективное упражнение для беременных
    Plus-size модель Эшли Грэм показала эффективное упражнение для беременных
    Plus-size модель Эшли Грэм показала эффективное упражнение для беременных
    Plus-size модель Эшли Грэм показала эффективное упражнение для беременных
    Plus-size модель Эшли Грэм показала эффективное упражнение для беременных
    Plus-size модель Эшли Грэм показала эффективное упражнение для беременных
    Plus-size модель Эшли Грэм показала эффективное упражнение для беременных
    Plus-size модель Эшли Грэм показала эффективное упражнение для беременных
    Plus-size модель Эшли Грэм показала эффективное упражнение для беременных
    Plus-size модель Эшли Грэм показала эффективное упражнение для беременных
    Plus-size модель Эшли Грэм показала эффективное упражнение для беременных
    Plus-size модель Эшли Грэм показала эффективное упражнение для беременных
    Plus-size модель Эшли Грэм показала эффективное упражнение для беременных
    Plus-size модель Эшли Грэм показала эффективное упражнение для беременных
    Plus-size модель Эшли Грэм показала эффективное упражнение для беременных
    Plus-size модель Эшли Грэм показала эффективное упражнение для беременных
    Plus-size модель Эшли Грэм показала эффективное упражнение для беременных
    Plus-size модель Эшли Грэм показала эффективное упражнение для беременных
    Plus-size модель Эшли Грэм показала эффективное упражнение для беременных
    Plus-size модель Эшли Грэм показала эффективное упражнение для беременных
    Plus-size модель Эшли Грэм показала эффективное упражнение для беременных
    Plus-size модель Эшли Грэм показала эффективное упражнение для беременных
    Plus-size модель Эшли Грэм показала эффективное упражнение для беременных
    Plus-size модель Эшли Грэм показала эффективное упражнение для беременных
    Plus-size модель Эшли Грэм показала эффективное упражнение для беременных
    Plus-size модель Эшли Грэм показала эффективное упражнение для беременных
    Plus-size модель Эшли Грэм показала эффективное упражнение для беременных
    Plus-size модель Эшли Грэм показала эффективное упражнение для беременных
    Plus-size модель Эшли Грэм показала эффективное упражнение для беременных
    Plus-size модель Эшли Грэм показала эффективное упражнение для беременных
    Plus-size модель Эшли Грэм показала эффективное упражнение для беременных
    Plus-size модель Эшли Грэм показала эффективное упражнение для беременных
    Plus-size модель Эшли Грэм показала эффективное упражнение для беременных
    Plus-size модель Эшли Грэм показала эффективное упражнение для беременных
    Plus-size модель Эшли Грэм показала эффективное упражнение для беременных
    Plus-size модель Эшли Грэм показала эффективное упражнение для беременных

    Теперь тренировки Эшли изменились. Она больше не выполняет трудных упражнений. Кира записала на видео одно из эффективных и безопасных упражнений, оно ориентировано на поддержку позвоночника и его укрепление.

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