Plus-size модель Эшли Грэм показала эффективное упражнение для беременных



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Эшли Грэм instagram / ashleygraham

Несмотря на свое положение, модель не отказывается от активных занятий спортом

32-летняя Эшли Грэм ждет первенца. Малыш звезды появится на свет уже совсем скоро, но будущая мама по‑прежнему посещает тренажерный зал. Инструктор по фитнесу показала, как проходят тренировки Эшли. На кадрах в Instagram stories модель выглядит очень довольной.

Теперь тренировки Эшли изменились. Она больше не выполняет трудных упражнений. Кира записала на видео одно из эффективных и безопасных упражнений, оно ориентировано на поддержку позвоночника и его укрепление.