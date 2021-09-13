Поднять комбайн ради одного колоска. Полякова прокомментировала интимные отношения с мужем

Певица также рассказала о кризисе в отношениях с любимым

Популярная певица Оля Полякова в новом YouTube-шоу Маши Ефросининой «Взрослые девочки» откровенно рассказала о личной жизни. Так, звезды обсудили тему отношений в длительном браке. В частности, знаменитости рассказали о сексе.

37-летняя Полякова поделилась, что с годами страсть с мужем Вадимом угасла, а заниматься любовью ей хотелось бы хотя бы два раза в неделю.

«Боюсь, что если я скажу четыре, муж спросит: "С кем еще два раза?". Конечно не четыре. Хотелось бы два раза в неделю. Ты знаешь, не так! Хотелось бы хотеть два раза в неделю. Потому что проблема длинного брака не только в том, что он меня не хочет, а в том, что вообще поднять этот комбайн ради этого одного колоска… В длинном браке есть тема лени», — призналась певица.

Также исполнительница поделилась, что сейчас в их с мужем отношениях кризис. При этом, впервые. Оля призналась, что раньше она все время разговаривала с избранником и они были лучшими друзьями. На 17 году брака артистка поняла, что сейчас их «штормит».

«И нас штормит тихо. Я тоже осознаю скуку. В какой-то момент ты понимаешь, что ты уже взрослый, независимый, дети подросли. Ты на это смотришь, и задаешься вопросом: "И все? Конец? Так всегда будет?". Естественно, женщина незанята идет и находит себе любовника, развлечения, еще чего-то. Женщина занята — где-то сублимирует», — рассказала артистка.

«Помню, убегала из машины в лес, а он за мной. Царапали друг другу лица. Это было ужасно! Вспоминаю эту жизнь... Сегодня этого нет. С одной стороны я этого уже не хочу, но, наверное, это и подогревает страсть. Да, проходит страсть, регулярный секс, романтизм, влечение. Но ты живешь с человеком для комфорта, у вас общие дети, общие цели, вы дружны. Ты берешь эти минусы, если плюсов больше, ты прощаешь эти минусы», — поделилась она.

Ранее «Скотч» сообщал, что Билык и Дикусар снова сошлись на паркете «Танцев со звездами».

Аккомпанировал Ирине на пианино лично ее бывший возлюбленный Дмитрий Коляденко. Еще одной изюминкой номера стало участие в нем Дмитрия Дикусара, еще одного бывшего возлюбленного певицы.

Дмитрий Дикусар неожиданно не только танцевал вместе с Ириной Билык во время этого чувственного номера, но и пел: он выполнил второй куплет песни.