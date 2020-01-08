Похудевшая Ева Лонгория в бикини хвастается точеной фигурой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Звезда с гордостью позирует в бикини и с сыном

Достичь стройной и подтянутой фигуры Еве удалось благодаря упорным тренировкам в спортзале

«Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория решила устроить себе полноценные каникулы с друзьями и семьей в Кабо Сан Лукас. После родов актрисе удалось заметно похудеть и теперь она с удовольствием демонстрирует точеную фигуру. В Инстаграме Лонгории появилось множество кадров в бикини. Поклонники не могут налюбоваться женственными формами брюнетки и оставляют десятки тысяч лайков и сотни комментариев под каждым ее снимком.

«Красавица», «Невозможно оторвать глаз», «Выглядишь просто бесподобно», «Вот до чего женщину красит материнство», «От счастья вся светишься изнутри», - пишут восхищенные интернет-пользователи.