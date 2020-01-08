  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Похудевшая Ева Лонгория в бикини хвастается точеной фигурой

    • Розсилка
    <p>Звезда с гордостью позирует в бикини и с сыном</p> <div></div> - Похудевшая Ева Лонгория в бикини хвастается точеной фигурой

    Звезда с гордостью позирует в бикини и с сыном

    Достичь стройной и подтянутой фигуры Еве удалось благодаря упорным тренировкам в спортзале

    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория решила устроить себе полноценные каникулы с друзьями и семьей в Кабо Сан Лукас. После родов актрисе удалось заметно похудеть и теперь она с удовольствием демонстрирует точеную фигуру. В Инстаграме Лонгории появилось множество кадров в бикини. Поклонники не могут налюбоваться женственными формами брюнетки и оставляют десятки тысяч лайков и сотни комментариев под каждым ее снимком.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Похудевшая Ева Лонгория в бикини хвастается точеной фигурой
    Похудевшая Ева Лонгория в бикини хвастается точеной фигурой
    Похудевшая Ева Лонгория в бикини хвастается точеной фигурой
    Похудевшая Ева Лонгория в бикини хвастается точеной фигурой
    Похудевшая Ева Лонгория в бикини хвастается точеной фигурой
    Похудевшая Ева Лонгория в бикини хвастается точеной фигурой
    Похудевшая Ева Лонгория в бикини хвастается точеной фигурой

    «Красавица», «Невозможно оторвать глаз», «Выглядишь просто бесподобно», «Вот до чего женщину красит материнство», «От счастья вся светишься изнутри», - пишут восхищенные интернет-пользователи.

     Читайте также: Мексика, Бали, домашний уют: где украинские звезды встретили Рождество (фото)

     

    знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ