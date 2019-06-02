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    Шоу-биз

    Полуголая девушка, прервавшая финал Лиги чемпионов, набрала миллион подписчиков в Инстаграме

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    Кински Волански - Полуголая девушка, прервавшая финал Лиги чемпионов, набрала миллион подписчиков в Инстаграме
    Кински Волански

    Красотка призвала делать сумасшедшие вещи, дабы разукрасить свою жизнь

    Вчера финальный матч футбольной Лиги чемпионов, в котором сошлись два английских клуба («Ливерпуль» и «Тоттенхэм»), был прерван из-за выбежавшей на поле полуголой девушки. Дама с шикарными формами добежала до центра поля стадиона «Ванда Метрополитано», где ее пробежку остановили охранники.

    Позже красотка-хулиганка объяснила свой поступок. По словам девушки, в жизни важно делать вещи, которые запомнятся.

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    Полуголая девушка, прервавшая финал Лиги чемпионов, набрала миллион подписчиков в Инстаграме
    Полуголая девушка, прервавшая финал Лиги чемпионов, набрала миллион подписчиков в Инстаграме
    Полуголая девушка, прервавшая финал Лиги чемпионов, набрала миллион подписчиков в Инстаграме
    Полуголая девушка, прервавшая финал Лиги чемпионов, набрала миллион подписчиков в Инстаграме
    Полуголая девушка, прервавшая финал Лиги чемпионов, набрала миллион подписчиков в Инстаграме
    Полуголая девушка, прервавшая финал Лиги чемпионов, набрала миллион подписчиков в Инстаграме
    Полуголая девушка, прервавшая финал Лиги чемпионов, набрала миллион подписчиков в Инстаграме
    Полуголая девушка, прервавшая финал Лиги чемпионов, набрала миллион подписчиков в Инстаграме
    Полуголая девушка, прервавшая финал Лиги чемпионов, набрала миллион подписчиков в Инстаграме
    Полуголая девушка, прервавшая финал Лиги чемпионов, набрала миллион подписчиков в Инстаграме
    Полуголая девушка, прервавшая финал Лиги чемпионов, набрала миллион подписчиков в Инстаграме
    Полуголая девушка, прервавшая финал Лиги чемпионов, набрала миллион подписчиков в Инстаграме
    Полуголая девушка, прервавшая финал Лиги чемпионов, набрала миллион подписчиков в Инстаграме
    Полуголая девушка, прервавшая финал Лиги чемпионов, набрала миллион подписчиков в Инстаграме

    «Пробег в финале Лиги чемпионов! Жизнь дана, чтобы жить. Делайте сумасшедшие вещи, которые запомните навсегда», – написала Волански в Instagram.

    В итоге Волански стала звездой соцсетей. За ночь на ее инстаграм подписались более миллиона человек. Вечером 1 июня у модели было 300 тысяч подписчиков, а к моменту написания этой заметки число ее фолловеров уже составляет более 2,2 миллиона человек.

    Напомним, игра между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» завершилась победой первой команды со счетом 2:0.

     

     

     

     

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