Полуобнаженная Эмили Ратаковски в откровенном купальнике на пляже в Майами: фото папарацци



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Эмили Ратаковски

Звезда восхитила поклонников идеальной фигурой

Эмили Ратаковски, казалось бы, уже не способна удивлять откровенными нарядами, однако каждый раз у нее получается. Сейчас девушка отдыхает в Майами, где выгуливает под палящим солнцем купальник-монокини из собственной линии одежды Inamorata стоимостью $160.

Будем честны: 28-летнюю модель и актрису было сложно не идентифицировать охотящимся за ней папарацци. Кажется, в таком одеянии Эмрату пустили бы и на нудистский пляж.