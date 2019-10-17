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    Шоу-биз

    Полуобнаженная Эмили Ратаковски в откровенном купальнике на пляже в Майами: фото папарацци

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    Эмили Ратаковски - Полуобнаженная Эмили Ратаковски в откровенном купальнике на пляже в Майами: фото папарацци
    Эмили Ратаковски

    Звезда восхитила поклонников идеальной фигурой

    Эмили Ратаковски, казалось бы, уже не способна удивлять откровенными нарядами, однако каждый раз у нее получается. Сейчас девушка отдыхает в Майами, где выгуливает под палящим солнцем купальник-монокини из собственной линии одежды Inamorata стоимостью $160.

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    Полуобнаженная Эмили Ратаковски в откровенном купальнике на пляже в Майами: фото папарацци
    Полуобнаженная Эмили Ратаковски в откровенном купальнике на пляже в Майами: фото папарацци
    Полуобнаженная Эмили Ратаковски в откровенном купальнике на пляже в Майами: фото папарацци
    Полуобнаженная Эмили Ратаковски в откровенном купальнике на пляже в Майами: фото папарацци
    Полуобнаженная Эмили Ратаковски в откровенном купальнике на пляже в Майами: фото папарацци
    Полуобнаженная Эмили Ратаковски в откровенном купальнике на пляже в Майами: фото папарацци
    Полуобнаженная Эмили Ратаковски в откровенном купальнике на пляже в Майами: фото папарацци
    Полуобнаженная Эмили Ратаковски в откровенном купальнике на пляже в Майами: фото папарацци

    Будем честны: 28-летнюю модель и актрису было сложно не идентифицировать охотящимся за ней папарацци. Кажется, в таком одеянии Эмрату пустили бы и на нудистский пляж.

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