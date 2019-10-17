Полуобнаженная Эмили Ратаковски в откровенном купальнике на пляже в Майами: фото папарацци
Эмили Ратаковски
Звезда восхитила поклонников идеальной фигурой
Эмили Ратаковски, казалось бы, уже не способна удивлять откровенными нарядами, однако каждый раз у нее получается. Сейчас девушка отдыхает в Майами, где выгуливает под палящим солнцем купальник-монокини из собственной линии одежды Inamorata стоимостью $160.
Будем честны: 28-летнюю модель и актрису было сложно не идентифицировать охотящимся за ней папарацци. Кажется, в таком одеянии Эмрату пустили бы и на нудистский пляж.