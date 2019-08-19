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    Шоу-биз

    Полуобнаженная Тина Кароль взбудоражила воображение фанов откровенными фото

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    <p>Тина Кароль</p> <p>instagram.com/tina_karol/</p> - Полуобнаженная Тина Кароль взбудоражила воображение фанов откровенными фото

    Тина Кароль

    instagram.com/tina_karol/

    Звезда порадовала поклонников новыми снимками

    Поп-дива украинской сцены Тина Кароль продолжает радовать поклонников фрагментами с фотосессии у берега океана. Как оказалось, певица снимала в США клип, а откроенные снимки – это кадры с бекстейджа.

    В этот раз Тина в серебряном купальнике продемонстрировала свои бедра во всей красе.

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    Полуобнаженная Тина Кароль взбудоражила воображение фанов откровенными фото
    Полуобнаженная Тина Кароль взбудоражила воображение фанов откровенными фото
    Полуобнаженная Тина Кароль взбудоражила воображение фанов откровенными фото
    Полуобнаженная Тина Кароль взбудоражила воображение фанов откровенными фото
    Полуобнаженная Тина Кароль взбудоражила воображение фанов откровенными фото
    Полуобнаженная Тина Кароль взбудоражила воображение фанов откровенными фото
    Полуобнаженная Тина Кароль взбудоражила воображение фанов откровенными фото
    Полуобнаженная Тина Кароль взбудоражила воображение фанов откровенными фото
    Полуобнаженная Тина Кароль взбудоражила воображение фанов откровенными фото
    Полуобнаженная Тина Кароль взбудоражила воображение фанов откровенными фото
    Полуобнаженная Тина Кароль взбудоражила воображение фанов откровенными фото
    Полуобнаженная Тина Кароль взбудоражила воображение фанов откровенными фото
    Полуобнаженная Тина Кароль взбудоражила воображение фанов откровенными фото
    Полуобнаженная Тина Кароль взбудоражила воображение фанов откровенными фото
    Полуобнаженная Тина Кароль взбудоражила воображение фанов откровенными фото
    Полуобнаженная Тина Кароль взбудоражила воображение фанов откровенными фото
    Полуобнаженная Тина Кароль взбудоражила воображение фанов откровенными фото
    Полуобнаженная Тина Кароль взбудоражила воображение фанов откровенными фото
    Полуобнаженная Тина Кароль взбудоражила воображение фанов откровенными фото
    Полуобнаженная Тина Кароль взбудоражила воображение фанов откровенными фото
    Полуобнаженная Тина Кароль взбудоражила воображение фанов откровенными фото
    Полуобнаженная Тина Кароль взбудоражила воображение фанов откровенными фото
    Полуобнаженная Тина Кароль взбудоражила воображение фанов откровенными фото
    Полуобнаженная Тина Кароль взбудоражила воображение фанов откровенными фото
    Полуобнаженная Тина Кароль взбудоражила воображение фанов откровенными фото

    «Эти фото можно смотреть вечно», «Тина, не перестаю восхищаться вашим внешним видом, силой воли, настойчивостью, которые сочетаются с такой женственностью, сексуальностью, нежностью и гибкостью», «Вау, и вы, сударыня, гимнастка», - пишут в комментариях фаны.

    Напомним, ранее звезда показала трюк, который фанатам Кароль хорошо знаком по клипу на трек «Сила висоты». Тина в коротких шортиках и топе прямо на берегу океана стала в мостик и грациозно задрала ножку.

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    Тина Кароль певица
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