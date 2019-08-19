Полуобнаженная Тина Кароль взбудоражила воображение фанов откровенными фото



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Тина Кароль instagram.com/tina_karol/

Звезда порадовала поклонников новыми снимками

Поп-дива украинской сцены Тина Кароль продолжает радовать поклонников фрагментами с фотосессии у берега океана. Как оказалось, певица снимала в США клип, а откроенные снимки – это кадры с бекстейджа.

В этот раз Тина в серебряном купальнике продемонстрировала свои бедра во всей красе.

«Эти фото можно смотреть вечно», «Тина, не перестаю восхищаться вашим внешним видом, силой воли, настойчивостью, которые сочетаются с такой женственностью, сексуальностью, нежностью и гибкостью», «Вау, и вы, сударыня, гимнастка», - пишут в комментариях фаны.

Напомним, ранее звезда показала трюк, который фанатам Кароль хорошо знаком по клипу на трек «Сила висоты». Тина в коротких шортиках и топе прямо на берегу океана стала в мостик и грациозно задрала ножку.

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