Полуобнаженная Тина Кароль взбудоражила воображение фанов откровенными фото
Тина Кароль
instagram.com/tina_karol/
Звезда порадовала поклонников новыми снимками
Поп-дива украинской сцены Тина Кароль продолжает радовать поклонников фрагментами с фотосессии у берега океана. Как оказалось, певица снимала в США клип, а откроенные снимки – это кадры с бекстейджа.
В этот раз Тина в серебряном купальнике продемонстрировала свои бедра во всей красе.
«Эти фото можно смотреть вечно», «Тина, не перестаю восхищаться вашим внешним видом, силой воли, настойчивостью, которые сочетаются с такой женственностью, сексуальностью, нежностью и гибкостью», «Вау, и вы, сударыня, гимнастка», - пишут в комментариях фаны.
Напомним, ранее звезда показала трюк, который фанатам Кароль хорошо знаком по клипу на трек «Сила висоты». Тина в коротких шортиках и топе прямо на берегу океана стала в мостик и грациозно задрала ножку.