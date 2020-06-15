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    Шоу-биз

    Полякова в крошечном бикини сексуально изогнулась на яхте (фото)

    • Розсилка
    Популярная певица Оля Полякова - Полякова в крошечном бикини сексуально изогнулась на яхте (фото)
    Популярная певица Оля Полякова
    instagram.com/polyakovamusic/

    Певица вспомнила свой отдых в Одессе

    Популярная певица Оля Полякова продемонстрировала роскошную фигуру в купальнике. В своем Инстаграме, артистка опубликовала откровенный снимок, на котором эффектно выгнулась на палубе яхты, демонстрируя плоский живот и длинные ножки.

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    instagram.com/polyakovamusic/

    «Сколько раз я была в Одессе с концертами и никогда не видела этот город таким, каким узнала его пару лет назад. Я успела покататься на карете, посмотреть исторические места, посетить роскошные экскурсии «Одесса бандитская», «Одесса еврейская», «Одесса контрабандистская». Это какая-то бомба. Успела даже покататься на яхте и поняла, что оказывается в Одессе можно купаться в абсолютно чистом, лазурном, теплом море. В этом прекрасном городе совершенно невероятные рестораны и отели. Морская кухня стала просто великолепной: рыба в огне, рапаны, мидии, икра щуки, камбала, бычки, ставрида, рыба-игла… Что говорить, если я впервые увидела одесский Оперный театр. Короче, Одесса для меня открылась, с другой стороны», - призналась Полякова.

    Пользователи засыпали кумира комплиментами.

    «Какие ноги», «Спасайте, какая красивая», «Красавица! Глаз не отвести», «Ой, какая кошечка-красавица», - пишут восторженные фанаты.

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    Оля Полякова новости певица отдых
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