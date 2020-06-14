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    Жизнь

    Ест и чавкает под музыку Баха: Jerry Heil записала новую песню (видео)

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    Популярная украинская певица Jerry Heil - Ест и чавкает под музыку Баха: Jerry Heil записала новую песню (видео)
    Популярная украинская певица Jerry Heil

    Песня построена на трендовых ASMR звуках

    Популярная украинская певица Jerry Heil опубликовала лирик-видео на новый сингл #Chewing. Смешной и странный трек на английском языке о типичном интроверте, для которого карантин в жизни ничего не изменил, появился в виде лирик-видео на YouTube канале Jerry Heil.

    Джерри экспериментирует в разных музыкальных стилях: хип-хоп, треп, танцевальной поп-музыки. Песня #Chewing построена на трендовых ASMR звуках. 

    Звезда всегда подкупает простотой своих идей! В ее новом видео: самоизоляция, маленькая квартира (настоящее жилье певицы к переезду), одинокая девушка сидит в чат-рулетке, которую на монтаже заменили на придуманный сайт lone.com (lone-одиночество).

    В клипе # Chewing королева самоиронии стала настоящим биджеем, с аппетитом поглощая пищу дома, кормит бананом кролика, при этом общается в текстовом чате со зрителями.

    Хейл сменила несколько образов: от привычной повседневной одежды с ее фирменными рожками на голове к образу в стиле эпохи барокко с пышным седым париком.

    Последний образ - пасхалка. Ведь за основу песни #Chewing певица и композитор взяла измененную мелодию из до минорной прелюдии и фуги И.С. Баха. Трек уже доступен для скачивания на всех цифровых площадках.

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