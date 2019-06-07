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    Шоу-биз

    Популярный актер ромкомов Хью Грант признался, что стар, толст и некрасив

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    <p>Фото: Хью Грант</p> <p>Фото: imdb</p> - Популярный актер ромкомов Хью Грант признался, что стар, толст и некрасив

    Фото: Хью Грант

    Фото: imdb

    Актер запомнился зрителю по таким фильмам, как франшиза «Дневник Бриджит Джонс», «Четыре свадьбы и одни похороны», «Ноттинг Хилл», «Реальная любовь»

    Хью Грант, снявшийся в 15 ромкомах и снискавший славу героя-любовника, как оказалось, страдал в связи с этим комплексом неполноценности.

    «Я стал слишком стар, толст и некрасив, чтобы сниматься в подобных фильмах. Это дало возможность делать нечто другое, и я стал меньше ненавидеть себя», – рассказал артист.

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    Популярный актер ромкомов Хью Грант признался, что стар, толст и некрасив
    Популярный актер ромкомов Хью Грант признался, что стар, толст и некрасив
    Популярный актер ромкомов Хью Грант признался, что стар, толст и некрасив
    Популярный актер ромкомов Хью Грант признался, что стар, толст и некрасив
    Популярный актер ромкомов Хью Грант признался, что стар, толст и некрасив
    Популярный актер ромкомов Хью Грант признался, что стар, толст и некрасив
    Популярный актер ромкомов Хью Грант признался, что стар, толст и некрасив
    Популярный актер ромкомов Хью Грант признался, что стар, толст и некрасив
    Популярный актер ромкомов Хью Грант признался, что стар, толст и некрасив
    Популярный актер ромкомов Хью Грант признался, что стар, толст и некрасив
    Популярный актер ромкомов Хью Грант признался, что стар, толст и некрасив
    Популярный актер ромкомов Хью Грант признался, что стар, толст и некрасив
    Фото: imdb

    Несмотря на то, что ему предлагали роли исключительно в романтических комедиях, из-за которых он чувствовал себя «запертым в коробке», Грант шутливо заметил, что зато ему не приходилось жаловаться на гонорары.

    «Мне платили уйму денег. Я был везунчиком. Из всех ромков, где я снялся, мне не нравится только парочка, но большинство из них я принимаю, да и зритель их любит. Кроме того, я твердо убежден, что наша работа – это развлекать людей», – пояснил Хью.

     

    артист актер
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