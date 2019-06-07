Популярный певец бросил Наоми Кэмпбелл ради ее 23-летней копиии



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Наоми Кэмпбелл и Лиам Пейн

Девушка смотрелась очень привлекательно в роскошном белом платье без бретелек с глубоким декольте

25-летний певец Лиам Пейн недолго горевал после неудачного романа с Наоми. Певец вышел в свет с восходящей звездой в мире моды Даки Тот.

Молоденькую австралийскую модель называют «темнокожей Барби» за ее кукольную внешность. В ее объятиях британский певец нашел утешение после неудачного романа с супермоделью. Лиам Пейн и 49-летняя Наоми Кэмпбелл встречались четыре месяца. Однако в апреле они расстались. «Черная пантера» признала, что они с молодым бойфрендом живут слишком разной жизнью.

Лиам быстро нашел замену Наоми. Причем, как уверены многие, очень похожую на нее. На плюшевую вечеринку A-list он пришел с моделью L’Oreal Даки Тот.

Девушка смотрелась очень сексапильно в роскошном белом платье без бретелек с глубоким декольте. Пейн облачился в костюм, чтобы соответствовать длинноногой спутнице.

Даки поделилась снимками в Instagram Stories. За столиком Пейн сделал интимный жест, накрыв своей рукой с примечательной татуировкой руку девушки, украшенную легендарным браслетом от Cartier, сообщает Mirror.